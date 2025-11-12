Українська правда
Вольфф збирається продати свої акції Мерседес з рекордною оцінкою вартості команди в історії Формули-1

Олексій Погорелов — 12 листопада 2025, 11:08
Керівник Мерседес Тото Вольфф веде переговори про продаж міноритарної частки акцій команди. Очікується, що ця угода потенційно встановить рекорд оцінки вартості для команди Формули-1.

Про це повідомляє RacingNews365.

Згідно з джерелом, Вольфф збирається продати невідомому покупцю до 9% зі своїх 33% акцій, якими він наразі володіє. Решта акцій "срібних стріл" належить Daimler-Benz та INEOS. Зазначається, що Вольфф збереже за собою посаду керівника та гендиректора команди.

Якщо угода відбудеться, вона призведе до оцінки вартості Мерседес приблизно в 6 мільярдів доларів, що значно перевищує 4,7 мільярда доларів, у які нещодавно оцінили Макларен після продажу британської команди інвесторам з Близького Сходу.

Видання звернулося до Мерседес з проханням прокоментувати переговори Вольффа, проте німецька стайня відмовилася говорити про це.

"Ми не будемо коментувати це. Управління командою залишиться незмінним, і всі три партнери (Mercedes-Benz, Вольфф та INEOS) повністю віддані подальшому успіху Mercedes-Benz у Формулі-1", – заявив речник Мерседес.

Тото Вольфф приєднався до Мерседес у ролі інвестора та генерального директора у 2013 році, перейшовши з Вільямс, де він також був акціонером та входив до ради директорів.

Нагадаємо, що пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі фінішував другим у Гран-прі Бразилії. Це найкращий фініш у кар'єрі 19-річного італійця.

Виступ Макса Ферстаппена з Ред Булл у цій гонці дозволив йому встановити новий рекорд Формули-1.

