Вольфф – про Ферстаппена: Андердог в боротьбі за титул завжди володіє психологічною перевагою

Керівник Мерседес Тото Вольфф поділився своїм баченням боротьби за титул чемпіона, яка ведеться між Оскаром Піастрі, Ландо Норрісом та Максом Ферстаппеном.

Слова 53-річного австрійця наводить Motorsport.

Більшу частину сезону Піастрі та Норріс вважалися єдиними претендентами на чемпіонство. Але за останні п'ять етапів Ферстаппен суттєво скоротив своє відставання від пілотів Макларен та доєднався до боротьби.

На думку Вольффа, той факт, що Ферстаппен перебуває у статусі андердогу, та його останні результати у сумі дають йому психологічну перевагу над опонентами.

"Раніше Макс, а до нього Себастьян (Феттель) були у ролі тих, кого наздоганяли. Андердог завжди має невелику психологічну перевагу, адже ймовірність того, що Макс виграє, дуже мала. Я раніше підраховував, але це 19% або 21% – щось на зразок цього. Отже, ймовірність дуже низька — один схід з дистанції може все змінити", – сказав Вольфф.

Керівник "срібних стріл" вважає, що Піастрі та Норріс із наближенням фінішу сезону все менше ризикуватимуть, на відміну від Ферстаппена, якому, по суті, нічого втрачати.

"Я думаю, що це впливає на пілотаж, його агресивність, чи взагалі ви можете піти на обгін. Можливо, ви бачите це сьогодні на прикладі Ландо – він зробив це в кінці (Гран-прі США), але іноді було складно вирішити, чи йти вперед, чи ні. Я вважаю, що Макс – чудовий. Вони (Ред Булл) щойно переробили машину, і зараз вона є найконкурентоспроможнішою, а він набирає велику кількість очок. Він – найкращий пілот, якого тільки можна собі уявити".

Нагадаємо, що вже завтра, 24 жовтня, у Мексиці стартує новий етап Формули-1 сезону 2025 року. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій.

Раніше стало відомо, що хакери отримали доступ до приватних даних Макса Ферстаппена.