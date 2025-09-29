Гендиректор Макларен підтвердив продаж команди інвесторам з Близького Сходу

Генеральний директор Макларен Зак Браун оголосив про закриття угоди з продажу британської команди Формули-1 інвесторам з Близького Сходу.

Слова 53-річного американця наводить Motorsport.

На початку вересня з'явилася інформація про те, що бахрейнський суверенний фонд добробуту Mumtalakat та інвестиційна група CYVN Holdings з Абу-Дабі викуплять 30% акцій McLaren Racing, якими вони ще не володіють.

За словами Брауна, угода була закрита. Тепер Mumtalakat та CYVN Holdings мають 100% акцій команди з Вокінга. В процесі переговорів Макларен був оцінений у 4,1 мільярда доларів. Це найвища оцінка вартості стайні Формули-1 в історії.

"Все готово. Цей вид спорту зараз на піку популярності за всіма показниками, попитом на команди. Не так давно Liberty Media придбала цей вид спорту і встановила обмеження витрат, що забезпечило фінансову стабільність, стабільність на трасі та конкурентоспроможність для всіх. Тож це було чудово. Фанати збираються десятками і сотнями мільйонів, спонсори, партнери у спорті, як ми ніколи раніше не бачили, тож спорт у розквіті, і нехай це триває якнайдовше", – сказав Браун.

На даний момент Макларен очолює Кубок конструкторів, маючи в активі 623 очки. За підсумком Гран-прі Сінгапуру британський колектив може захистити статус володаря КК, чого йому не вдалося зробити в Азербайджані.

Нагадаємо, що Макларен змінить назву в 2026 році через нового титульного спонсора.

Раніше президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм висловив сумнів у доцільності збільшення кількості спринтерських гонок у Формулі-1.