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Рассел здобув перемогу у кваліфікації Гран-прі Азербайджану

Микола Літвінов — 25 вересня 2026, 16:12
Рассел здобув перемогу у кваліфікації Гран-прі Азербайджану
Джордж Рассел
Getty Images

Пілот Мерседес Джордж Рассел фінішував першим за підсумками кваліфікаційної сесії Гран-прі Азербайджану Формули-1 сезону-2026, яка проходила на трасі "Баку Сіті Серкіт".

Друге місце посів Шарль Леклер із Феррарі, відставши від лідера на 0.837 секунди. Трійку лідерів замкнув Оскар Піастрі з Макларена (+0.838).

Результати кваліфікації Гран-прі Азербайджану (топ-10).

  1. Джордж Рассел (Мерседес) – 1:42.526
  2. Шарль Леклер (Феррарі) – +0.837
  3. Оскар Піастрі (Макларен) – +0.838
  4. Ізак Аджар (Ред Булл) – +0.974
  5. Ландо Норріс (Макларен) – +1.146
  6. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – +1.332
  7. П'єр Гаслі (Альпін) – +1.521
  8. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +1.555
  9. Карлос Сайнс-молодший (Вільямс) – +2.040
  10. Франко Колапінто (Альпін) – +15.204

Зауважимо, що Рассел тримав першість над конкурентами протягом майже усієї кваліфікації. Водночас лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі припустився помилки ще в першому сегменті. Пілот Мерседес пошкодив свій болід, через що не зміг продовжити виступ.

Основний етап Гран-прі Азербайджану відбудеться в суботу, 26 вересня. Змагання стартують о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у серпні цього року Рассел тріумфував у спринт-кваліфікації Гран-прі Нідерландів. А в червні цього ж року 28-річний британець виграв восьмий етап Формули-1 Гран-прі Австрії.

Гран-прі Азербайджану Формула 1 Джордж Расселл

Гран-прі Азербайджану

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