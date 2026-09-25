Рассел здобув перемогу у кваліфікації Гран-прі Азербайджану

Пілот Мерседес Джордж Рассел фінішував першим за підсумками кваліфікаційної сесії Гран-прі Азербайджану Формули-1 сезону-2026, яка проходила на трасі "Баку Сіті Серкіт".

Друге місце посів Шарль Леклер із Феррарі, відставши від лідера на 0.837 секунди. Трійку лідерів замкнув Оскар Піастрі з Макларена (+0.838).

Результати кваліфікації Гран-прі Азербайджану (топ-10).

Джордж Рассел (Мерседес) – 1:42.526 Шарль Леклер (Феррарі) – +0.837 Оскар Піастрі (Макларен) – +0.838 Ізак Аджар (Ред Булл) – +0.974 Ландо Норріс (Макларен) – +1.146 Льюїс Гамільтон (Феррарі) – +1.332 П'єр Гаслі (Альпін) – +1.521 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +1.555 Карлос Сайнс-молодший (Вільямс) – +2.040 Франко Колапінто (Альпін) – +15.204

Зауважимо, що Рассел тримав першість над конкурентами протягом майже усієї кваліфікації. Водночас лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі припустився помилки ще в першому сегменті. Пілот Мерседес пошкодив свій болід, через що не зміг продовжити виступ.

Основний етап Гран-прі Азербайджану відбудеться в суботу, 26 вересня. Змагання стартують о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у серпні цього року Рассел тріумфував у спринт-кваліфікації Гран-прі Нідерландів. А в червні цього ж року 28-річний британець виграв восьмий етап Формули-1 Гран-прі Австрії.