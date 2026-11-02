Антонеллі став чемпіоном Формули-1 – наймолодшим в історії

За підсумками 19-го етапу Формули-1 Гран-прі Мексики визначився чемпіон сезону-2026, яким став пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. Перемогу ж на етапі здобув гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.

20-річний Антонеллі став наймолодшим чемпіоном світу в історії, забезпечивши собі перемогу за чотири гонки до завершення чемпіонату. Також він став першим італійцем з 1953 року, який здобув чемпіонський титул.

WHAT A MOMENT! 🙌 Now he can celebrate 🎉 #F1 #MexicoGP https://t.co/lCDUXuJSeU — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Старт гонки в Мехіко видався хаотичним. Льюїс Гамільтон вдало стартував із поул-позиції, однак у боротьбі із Шарлем Леклером зазнав невдачі. Пілот Феррарі вийшов у лідери, зрізавши трасу, після чого Льюїса випередив Макс Ферстаппен. Таким чином, Леклер очолив гонку, Ферстаппен посів друге місце, а Гамільтон замкнув трійку лідерів.

На 46-му колі Валттері Боттас врізався у відбійник у першому повороті, після чого на трасі з'явився автомобіль безпеки. Згодом дирекція гонки зупинила заїзд, вивісивши червоні прапори.

Після рестарту Ферстаппен зберіг лідерство, тоді як Гамільтон випередив Леклера. Згодом Антонеллі також зумів піднятися на подіумну позицію.

У підсумку Антонеллі достроково гарантував собі чемпіонський титул, ставши недосяжним для найближчих переслідувачів. В його активі девʼять перемог та шістнадцять подіумів.

Результати Гран-прі Мексики

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Льюїс Гамільтон (Феррарі) Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Шарль Леклер (Феррарі) Ландо Норріс (Макларен) Джордж Рассел (Мерседес) Оскар Піастрі (Макларен) Франко Колапінто (Альпін) Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) П'єр Гаслі (Альпін) Габріель Бортолетто (Ауді) Ісак Хаджар (Ред Булл) Рйо Хіракава (Хаас) Александр Албон (Вільямс) Карлос Сайнс (Вільямс) Ніко Гюлькенберг (Ауді) Серхіо Перес (Кадилак)

Зійшли:

Арвід Лінблад (Рейсінг Буллз)

Олівер Берман (Хаас)

Вальттері Боттас (Кадилак)

Ланс Стролл (Астон Мартін)

Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень у Бразилії.