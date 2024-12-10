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Сайнс дебютував за Вільямс та одразу став найшвидшим у ранковій сесії тестів в Абу-Дабі

Олексій Погорелов — 10 грудня 2024, 13:50
Сайнс дебютував за Вільямс та одразу став найшвидшим у ранковій сесії тестів в Абу-Дабі
Карлос Сайнс
Формула-1

Карлос Сайнс очолив ранкову сесію тестів Формули-1 після сезону 2024 року в Абу-Дабі у складі своєї нової команди Вільямс.

Про це повідомляє Motorsport.

Вчора Сайнс уперше сів за кермо боліда британської команди, завершивши свої виступи за Феррарі.

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А сьогодні іспанський гонщик взяв участь у шинних тестах Піреллі 2025 року та одразу ж став найшвидшим на трасі.

Він проїхав 60 кіл та показав найкращий час (1:24.435). Сайнс випередив свого вже колишнього напарника Шарля Леклера (72 кола) та пілота Макларен Ландо Норріса (78 кіл).

Результати ранкової сесії тестів

Нагадаємо, що Сайнс та Леклер так і не змогли завершити свою співпрацю з Кубком конструкторів.

Норріс виграв Гран-прі Абу-Дабі і цього вистачило, щоб "помаранчеві" виграли свій перший командний трофей з 1998 року.

Вільямс Карлос Сайнс

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