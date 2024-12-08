Леклер: Нам дуже боляче – ми віддали всі сили та все одно не досягли мети

Пілот Феррарі Шарль Леклер підбив підсумки сезону-2024, у якому його команда не змогла вирвати у Макларена Кубок конструкторів.

Слова 27-річного монегаска наводить сайт Формули-1.

Леклер фінішував третім у Гран-прі Абу-Дабі після старту з 19-го місця. А його напарник Карлос Сайнс приїхав другим. Але це все одно не вистачило для перемоги в командному заліку, адже переможцем гонки став Ландо Норріс.

"Я знав, що на першому колі я повинен був піти на весь можливий ризик, щоб відіграти якомога більше місць, щоб потім бути в хорошій позиції до кінця гонки. Цього вдалося досягти, але, на жаль, ми стартували занадто далеко, щоб зробити щось краще, ніж те, що ми зробили сьогодні. Я думаю, що ми зробили максимум. Очевидно, що нам боляче. Сезон був так близько до кінця, це був важкий удар в п'ятницю, коли ми дізналися, що у нас буде штраф. Ми все одно віддали всі сили і не досягли своєї мети, що дуже прикро, але, зрештою, ми зробили все можливе", – підсумував Леклер.

Це також була остання гонка для Феррарі з таким складом пілотів: у 2025 році на місце Сайнса прийде Льюїс Гамільтон.

Шарль розповів, як він із Карлосом намагалися закінчити свою співпрацю у статусі володарів Кубку конструкторів.

"У нас були дивовижні стосунки. Ми підштовхували один одного. Я дуже сподівався, що ми зможемо закінчити ці чотири роки разом з Кубком конструкторів. Ми обидва викладалися на повну, але цього було недостатньо. Очевидно, що зараз настало розчарування, і у мене буде чотири-п'ять днів, щоб перезавантажитися і почати думати про наступний сезон".

Феррарі програла Макларену в боротьбі за Кубок конструкторів 14 очок.

Британський колектив буде всю ніч святкувати перший за останні 26 років командний титул, про що Ландо Норріс розповів після гонки.