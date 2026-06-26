Рассел підтвердив, що продовжить контракт з Мерседес на сезон-2027

Пілот Мерседес Джордж Рассел спростував чутки про те, що Макс Ферстаппен замінить його наступного року, і заявив, що на 100 відсотків залишиться в команді на сезон-2027.

Його слова наводить The Independent.

"Цими вихідними жодних офіційних оголошень не буде. Але наступного року я точно виступатиму тут (у Мерседес – прим). На всі сто відсотків. Ми навіть не обговорювали це з Тото. Нам це й не потрібно. Тут взагалі немає жодного знаку питання. Не хочу вдаватися в деталі, але наступного року я буду тут, і це доконаний факт. Я не вважаю, що ці вихідні обов'язково мають бути переможними. Головне – показати сильний результат і бути серед лідерів. На початку року я налаштовував себе так, що фініш на другому місці – це вже невдалий день. Мені просто потрібно повернутися до того стану, коли поганий день – це P2, а хороші дні – це поул і перемога".

Зазначимо, що Рассел наразі відстає на 50 очок від свого напарника Андреа Кімі Антонеллі і не вигравав гонок з моменту першого Гран-прі Австралії у березні.

На останньому Гран-прі Барселони Джордж посів друге місце. Переможцем став Льюїс Гамільтон, а трійку лідерів замкнув Ландо Норріс.

Раніше повідомлялося, що чотириразовий чемпіон світу й пілот Ред Булл Макс Ферстаппен знову став об'єктом інтересу з боку Мерседес на тлі обговорення його майбутнього у Формулі-1.