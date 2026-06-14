Алонсо стартуватиме з піт-лейн на Гран-прі Барселони-Каталуньї

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо розпочне Гран-прі Барселони-Каталуньї з піт-лейн.

Про це повідомляє RacingNews365.

Гонщик отримає штраф через рішення колективу встановити на його болід нові елементи силової установки понад дозволену сезонну квоту.

Команда замінила на автомобілі дворазового чемпіона світу четвертий за рахунком двигун, а також накопичувач енергії та електронний блок управління.

Зазначимо, що Фернандо Алонсо перед цим мав стартувати на 22-му місці, вперше за останні 42 гонки поступившись у кваліфікації своєму напарнику Ленсу Строллу.

Нагадаємо, що поул-позицію здобув пілот Мерседес Джордж Рассел, друге місце посів Льюїс Гамільтон, а трійку лідерів завершив Андреа Кімі Антонеллі.

Гран-прі Барселони-Каталуньї 2026 року відбудеться у неділю, 14 травня, на автодромі "Circuit de Barcelona-Catalunya". Головна гонка розпочнеться о 16:00 за київським часом.