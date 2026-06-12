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Кожну гонку розглядаю як потенційно останню: Алонсо – про майбутні плани у Формулі-1

Володимир Слюсарь — 12 червня 2026, 18:28
Кожну гонку розглядаю як потенційно останню: Алонсо – про майбутні плани у Формулі-1
Фернандо Алонсо
instagram.com/fernandoalo_oficial

Дворазовий чемпіон Фернандо Алонсо оголосив, що ухвалить рішення про своє майбутнє у Формулі-1 після літньої перерви.

Його слова наводить RacingNews365.

"У мене немає жодних, жодних планів. Після літа я прийму рішення, продовжувати чи ні.

Але в Барселоні, очевидно, я не виступатиму наступного року, тож якщо я не знаю, що робитиму наступного року, то майже неможливо бути впевненим у тому, чим я займатимуся через два роки.

Я б сказав, що кожну гонку, на яку я їду цього року, я розглядаю як потенційно останню в Австралії, останню в Китаї, останню в Монако, а тут, у Барселоні, така ймовірність трохи вища, оскільки наступного року її не буде".

Як зазначає видання, іспанець також розглядає можливість повернення до команди Альпін, проте його першим і найважливішим рішенням залишається те, чи хоче він взагалі продовжувати гоночну кар'єру.

Проте за даними GPblog, керівництво Астон Мартін готове підписати новий контракт з Алонсо, очікуючи лише його рішення щодо продовження кар'єри у Формулі.

Нагадаємо, що іспанець завершив Гран-прі Монако на 10 місці завдяки штрафу Серхіо Пересу, що дозволило йому отримати перший бал для команди в цьогорічному чемпіонаті.

Фернандо Алонсо Формула 1

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