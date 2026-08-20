Формула-1 повертається, щоб попрощатися із Зандвортом: прев'ю Гран-прі Нідерландів

4-тижнева перерва у Формулі-1 нарешті підійшла до свого завершення і вже цими вихідними "королева автоспорту" повертається з черговим європейським етапом, який прийматимуть Нідерланди.

З 21 по 23 серпня на автодромі Зандворт, що знаходиться в однойменному місті, відбудеться останній в найближчому майбутньому нідерландиський етап Формули-1.

Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні першої гонки після літньої перерви.

Історична довідка

Перша за все варто зауважити, що всі етапи Гран-прі Нідерландів, що до Формули-1, що після, проводилися на трасі "Зандворт", що полюбилася фанатам автоспорту своєю конфігурацією та атмосферою, яку створюють місцеві фанати "королеви автоспорту".

У межах офіційного чемпіонату Формула-1 вперше приїхала до Нідерландів у сезоні 1952 року. З тих часів відбулося вже 35 Гран-прі.

Велика перерва сталась між 1986 та 2021 роками. Річ у тім, що бгатьом місцевим жителям заважав шум, створюваний автодромом. Керівництво траси ухвалило рішення перенести південно-східну частину гоночного кільця від прилеглого житлового масиву.

Попри подальші реконструкції треку, Зандворт зник з календаря Формули-1 на 33 роки, а повернувся вже тоді, коли у Ф-1 почав запалювати місцевий гонщик Макс Ферстаппен, успіхи якого стали появою такого явища, як "помаранчева армія".

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Зауважимо, що контракт Гран-прі Нідерландів з Формулою-1 розрахований до 2026 року і культовий європейський трек ризикує знову зникнути з календаря чемпіонату.

Рекорди етапу в Нідерландах

Абсолютним рекордсменом за перемогами в Нідерландах є легендарний британський пілот Джим Кларк, який перемагав тут чотири рази. Звичайно це пов'язано з довгою відсутністю перегонів у Зандворті, який не бачив ні битви Сенни та Проста за титул, ні перемог Шумахера за Феррарі, ні сучасних домінаторів – Себастьяна Феттеля та Льюїса Гамільтона.

А от чию домінацію нідерландський етап застав, так це місцевого улюбленця Макса Ферстаппена. "Супер Макс" тричі перемагав "удома" з п'яти заїздів. Можливо пілот Ред Булл виграв би і більше, однак сильнішими двічі поспіль стали пілоит Макларен. У 2024 році тріумфував Ландо Норріс, а у 2025-му – його партнер по команді Оскар Піастрі.

Max Verstappen emerges and the crowd goes wild! It's a sea of orange! 🧡#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/2W2P5l9B0G — Formula 1 (@F1) September 5, 2021

По три перемоги окрім Ферстаппена здобували ще два легендарних гонщики, Джекі Стюарт та Нікі Лауда.

Щодо команд, то тут абсолютним лідером є Феррарі, проте Скудерія не здобула жодної перемоги після успіху у 1983-му. До італійців найближчим є команда, яка вже навіть не змагається в Ф-1 – Лотус з 6 звитягами.

Ще однією цікавинкою траси в Нідерландах є неймовірний рекорд 2023 року – 186 обгонів протягом однієї гонки, що є рекордом за всю історію Формули-1.

Конфігурація треку

Як і в багатьох інших автодромів, сучасна конфігурація траси "Зандворт" відрізняється від тієї, якою вона була від самого початку, та залишалася незмінною з 1948 до 1972 року включно, а її довжина становила 4,195 метра.

Перед сезонами 1973, 1979 і 1980 гоночне кільце коригувалося, проте лише мінімально. Кардинальна ж перебудова відбулася 1989 року, вже після відходу траси з Формули-1 по завершенню чемпіонату 1985 року.

Проте тоді було відкрито лише коротку конфігурацію завдовжки лише 2,526 метра – скоріше тимчасову клубну трасу, ніж місце для повноцінних перегонів.

У середині 90-х було ухвалено рішення відродити велич "Зандворта", і почалася ще одна масштабна перебудова автодрому – цього разу відповідно до міжнародних стандартів Гран-прі. Новий проєкт було завершено 2001 року.

Траса "Зандвоорт" звивається і пролягає серед піщаних дюн, створюючи відчуття, ніби ви їдете на американських гірках. Актуальна конфігурація траси має 4,259 км, включає 14 поворотів і є однією з найкоротших та найскладніших у календарі Формули-1.

Після оновлення регламенту етап у Нідерландах обзавівся двома зонами прямих, а також режимом обгону, що активується перед старт-фінішною прямою.

"Зандворт" має швидкі, плавні переходи, рельєф, який нагадує американські гірки, а наприкінці – поворот, що є візитівкою ГП-Нідерландів. Віраж Ар'є Люендик отримав новий вигляд після реконструкції, нахил тут приблизно вдвічі крутіший за повороти в Індіанаполісі – 18°.

F1

Рекордний час у гонці в Нідерландах продемонстрував колишній пілот Мерседес, а нині гонщик Феррарі Льюїс Гамільтон у 2021 році – 1,11,097.

Шини, стратегії та погода в Нідерландах

Для гонки в Нідерландах виробник гуми Pirelli повторив торішню конфігурацію. Команди матимуть на вибір C2 як Hard, C3 як Medium і C4 як Soft.

Найімовірніше ми знову побачимо стратегію двох піт-стопів у Нідерландах, як і минулого року.

Щодо погоди, то тут складається дуже цікава ситуація: протягом усього вікенду має йти не сильний, але все ж дощ, що може зробити начебто передбачувану гонку вкрай непередбаченою.

Фаворити та інтриги Гран-прі Нідерландів

Якщо ми таки побачимо першу дощову гонку за нового регламенту, то це може принести чимало сюрпризів, адже повноцінного дощового заїзду досі не було у 2026-му.

Однак якщо відштовхуватись від попередніх результатів, то фаворитом, як завжди, буде Мерседес, Феррарі та Макларен.

Ландо Норріс та "папая" довели в Угорщині, що можуть боротися і за перемоги, однак враховуючи конфігурацію треку саме лідери Кубку конструкторів претендуватимуть за найбільші очки, як у спринті, так і в основному заїзді.

Важко зрозуміти, як вплинуть оновлення після літньої перерви на колективи, чи зможе Ред Булл наблизитися до боротьби за перемогу, чи стане Мерседес надійнішим, що привезуть середняки та аутсайдери.

Від "Зандворта" точно можна очікувати цікавої боротьби та несподіваних результатів, адже часто літня перерва приносить нам сюрпризи та зміни в розстановці сил, як серед лідерів, так і серед команд, що пасли задніх у першій половині сезону (саме так, ми очікуємо нових оновлень від Астон Мартін).

Прогноз Чемпіона

Прогнозувати дощову гонку ще й після тривалої перерви, де команди по різному можуть підготуватися до етапу, вкрай складно, однак після перемоги Ландо Норріса в Угорщині ми повіримо в Макларен знову.

Обидва боліди "папаї" піднімуться на подіум бодай один раз за вікенд, тобто в спринті або гонці.

Також ми спробуємо спрогнозувати, що Хаас здобудуть перші залікові пункти з 6 етапу сезону в Монако. Американський колектив, за словами керівника Аяо Комацу, страждав через відставання від конкурентів у фінансовій складовій, можливо саме літня перерва дасть час і можливості, щоб нарешті покращити боліди Олівера Бермана та Естебана Окона.

Розклад Гран-прі Нідерландів

П'ятниця, 21 серпня

13:30 – 14:30. Перша практика

17:30 – 18:14. Спринт кваліфікація

Субота, 22 серпня

13:00 – 14:00. Спринт

16:00 – 17:00. Кваліфікація

Неділя, 23 серпня

16:00. Гонка

Де дивитися Гран-прі Нідерландів

Дивитися гонку та кваліфікацію Гран-прі Нідерландів можна на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine +.