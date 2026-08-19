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Пілот Ред Булл Аджар пропустить Гран-прі Нідерландів

Олексій Мурзак — 19 серпня 2026, 21:50
Пілот Ред Булл Аджар пропустить Гран-прі Нідерландів
Ісак Аджар
Getty Images

Пілот Ред Булл Ісак Аджар не виступить на Гран-прі Нідерландів.

За інформацією порталу Формули-1, гонщик зазнав травми зап'ястя.

Замість нього напарником чотириразового чемпіона світу Макса Ферстаппена під час перегонів на трасі у Зандворті стане пілот Рейсінг Буллз Ліам Лоусон.  Водночас місце британця займе японець Юкі Цунода.

Після першої половини сезону Формули-1 Аджар посідає 8-му сходинку у загальному заліку пілотів, маючи 68 очок.

Гран-прі Нідерландів Формули-1 2026 року відбудеться з 21 по 23 серпня 2026 року, а головна гонка запланована на 23 серпня о 16:00 за київським часом.

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