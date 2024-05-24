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70 гонка в Монте-Карло: усе про легендарне Гран-прі Монако

Станіслав Лисак — 24 травня, 10:00
70 гонка в Монте-Карло: усе про легендарне Гран-прі Монако

У неділю, 26 травня, відбудеться гонка восьмого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Монако. Традиційно перемога на трасі в Монте-Карло вважається однією з найпрестижніших в усьому автоспорті.

Чемпіон проведе для вас онлайн-марафон вікенду, що завершиться 70-ю гонкою в історії.

Макларен презентував спеціальну ліврею до Гран-прі Монако, що має кольори шолома Айртона Сенни, який є рекордсменом за кількістю перемог у Монте-Карло — 6 виграних гонок.

Чемпіон раніше повідомляв розклад європейського етапу.

гран-прі Монако Формула 1

гран-прі Монако

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