70 гонка в Монте-Карло: усе про легендарне Гран-прі Монако

У неділю, 26 травня, відбудеться гонка восьмого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Монако. Традиційно перемога на трасі в Монте-Карло вважається однією з найпрестижніших в усьому автоспорті.

Чемпіон проведе для вас онлайн-марафон вікенду, що завершиться 70-ю гонкою в історії.

Макларен презентував спеціальну ліврею до Гран-прі Монако, що має кольори шолома Айртона Сенни, який є рекордсменом за кількістю перемог у Монте-Карло — 6 виграних гонок.

For the King of Monaco. 👑 We're proud to race in his honour and in his colours at the #MonacoGP.



Pelo Rei de Monaco. 👑 Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores no #MonacoGP#Senna30 #SennaSempre #OKX pic.twitter.com/dVCR5LyLWM — McLaren (@McLarenF1) May 21, 2024

Чемпіон раніше повідомляв розклад європейського етапу.