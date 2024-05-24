70 гонка в Монте-Карло: усе про легендарне Гран-прі Монако
У неділю, 26 травня, відбудеться гонка восьмого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Монако. Традиційно перемога на трасі в Монте-Карло вважається однією з найпрестижніших в усьому автоспорті.
Чемпіон проведе для вас онлайн-марафон вікенду, що завершиться 70-ю гонкою в історії.
Макларен презентував спеціальну ліврею до Гран-прі Монако, що має кольори шолома Айртона Сенни, який є рекордсменом за кількістю перемог у Монте-Карло — 6 виграних гонок.
Чемпіон раніше повідомляв розклад європейського етапу.