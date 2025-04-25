Мер Мехіко проговорилася про новий контракт на проведення Гран-прі Мексики

Найближчим часом Формула-1 та Мексика оголосять про продовження контракту на проведення Гран-прі.

Про це повідомляє RacingNews365.

Дана новина стала надбанням громадськості завдяку меру Мехіко Кларі Бругаді. Вчора, 24 квітня, відбулася пресконференція за участю Бругади. Там її запитали щодо майбутнього Гран-прі Мексики.

"Наступного тижня, 30 квітня, ми підпишемо угоду з Формулою-1, тож це гарна новина", – сказала Бругада.

Очікується, що нова угода буде розрахована на три роки, тому гонка на автодромі братів Родрігес проходитиме до 2028 року включно.

Існували припущення, що майбутнє Гран-прі Мексики залежатиме від долі Серхіо Переса, який після минулого сезону домовився з Ред Булл про розірвання контракту. Але бажання проводити гонку залишилося і після того, як Чеко втратив своє місце у Ф1.

Раніше стало відомо, що керівник Ред Булл Крістіан Хорнер провів переговори з пілотом Мерседес Джорджем Расселлом.