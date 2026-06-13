Гран-прі Барселони 2016: пристрасті Мерседес та історична перемога майбутньої зірки "королівських перегонів"

Головна краса Формули-1 – це боротьба за перемогу, а особливо, якщо ця перемога веде до чемпіонства. Минулорічна боротьба Макса Ферстаппена та Ландо Норріса до самого останнього Гран-прі, в якому переміг останній із відривом усього лише в одне очко. Або ж сезон-2010, коли на фінальний етап в Абу-Дабі заходили Фернандо Алонсо (246 очок), Марк Веббер (238), Себастьян Феттель (231) та Льюїс Гамільтон (222). Тут навіть перемога могла не гарантувати титул чемпіона світу.

Тож, 2016 рік, сонячна Барселона, п'яте Гран-прі, а в чемпіонському заліку лідирувала німецька "стріла" Ніко Росберг із найбільшою кількістю очок – 100 – за кожен виграний етап сезону. За ним у заліку вештався Гамільтон із 57-ма балами.

Варто зазначити, що Ніко вже два роки поспіль здобував "срібло" чемпіонату, поступаючись молодому британцю, який у свій другий рік у Мерседесах зміг стати чемпіоном світу, а наступного року захистити титул.

Перед початком

Історичний перехід – Макс Ферстаппен перейшов із Торо Россо до Ред Булл, замінивши росіянина Данііла Квята, який на Гран-прі Росії приїхав 14-м. Цей перехід став початком не одного рекорда, виграша та чемпіонства. Усе почалося саме в Барселоні.

Really? one bad race and Kyvat's dropped, what about the podium in the previous race? #Shortmemories https://t.co/8YDBZPDP3v — Jenson Button (@JensonButton) May 5, 2016

Практика проходила стандартно: спочатку лідирували Феррарі у вигляді Себастьяна Феттель та Кімі Райкконена, на другій практиці показалися "сріблясті стріли", які на третій – закріпили результат. У заключній сесії Ферстаппен зміг вперше обігнати свого напарника по команді, австралійця, Даніеля Ріккардо. У заміненого Квята справи йшли гірше – він ледве тримав темп свого однокомандника – Карлоса Сайнса-молодшого.

На кваліфікації повністю домінували Мерседеси – перші два місця у трьох сегментах, наступні за ними – Ред Булл, після них – обидва Феррарі.

Перша десятка стартової решітки на Гран-прі Барселони 2016 виглядала моторошно:

Льюїс Гамільтон Ніко Росберг Даніель Ріккардо Макс Ферстаппен Кімі Райкконен Себастьян Феттель Вальттері Боттас Карлос Сайнс-молодший Серхіо Перес Фернандо Алонсо

Хаос на старті ім. Гамільтона та Росберга

Травнева Барселона, невеликі хмари на небі, температура треку тримається в районі 40 градусів Цельсія – усі гонщики готувалися до старту. Мерседеси на цей етап принесли нову силову установку Гамільтону та нове "загострене" переднє крило.

"Це незначні вдосконалення, але саме так завжди працювала команда Мерседес", – зазначає Тед Кравіц, журналіст Sky Sport.

Загоряються вогні світлофора і… ПОЇХАЛИ! Льюїс Гамільтон одразу намагався відірватися попереду, проте Росберг тримався чітко на хвості. Німець зайшов ширше в перший поворот та обійшов напарника по команді, чітко закріпившись на першому місті наприкінці другого поворота.

Паралельно змагалися майбутній та колишній чемпіони Ред Булл Макс Ферстаппен та Себастьян Феттель за четверте місце.

Росберг обходить Гамільтона в першому повороті Скріншот з найцікавіших моментів на офіційному каналі Формула-1 у YouTube

Лідери вийшли на пряму перед четвертим поворотом. Ніко тримав місце по центру траси, захищаючись від Льюїса. Гамільтон спробував обігнати німця, зробивши маневр вправо, проте Росберг пішов повністю до межі й не лишив британцю жодного місця.

Гамільтон втрачає керування на траві Скріншот з найцікавіших моментів на офіційному каналі Формула-1 у YouTube

Льюїс виїхав на траву, втратив контроль над болідом – його розкрутило й він виніс із собою Росберга, який намагався увійти в поворот. Обидва закінчили гонку достроково, ставши першим дуетом Мерседес, який разом зійшов в одній гонці, з Австралії 2011. Тоді Шумахер і Росберг зійшли через аварії, але, варто зазначити, що не одне з одним.

Битва "биків"

Після сходу обох "сріблястих стріл" гонку повів Даніель Ріккардо, тримаючи позаду себе Макса Ферстаппена та номер один Торо Россо – Карлоса Сайнса. Одразу ж за ними були Феттель та Райкконен. Автомобіль безпеки тривав до кінця четвертого кола.

По порядку: Ріккардо, Ферстаппен, Сайнс, Феттель та Райкконен Скріншот з найцікавіших моментів на офіційному каналі Формула-1 у YouTube

І тут розпочалася битва поколінь "биків": колишній пілот Торо Россо й Ред Булл Себастіан Феттель почав пресингувати новачка Сайнса, який їхав свій другий сезон у Формулі-1. Спочатку іспанець тримав "скудерію" поза зоною ДРС. Уже за пару кіл німець таки зміг підібратися в проміжок секунди до Сайнса, але той не пускав.

"З огляду на те, що він зараз робить, Ред Буллу варто звернутися до ФІА з проханням дозволити команді виставити три боліди на гонку в Монако", – пише про оборону іспанця Motorsport.

Лише на наступному колі Феттель обігнав Сайнса на стартовій прямій, зробивши маневр на шляху до першого повороту. Після цього Карлос лише втрачав у позиціях, закінчивши гонку шостим.

Визначні піт-стопи

На 13 колі Ріккардо поїхав на перший піт-стоп у стратегії з трьох зупинок, давши Ферстаппену вперше у кар'єрі лідирувати – саме в цей момент він став наймолодшим гонщиком, який коли-небудь вів за собою пелотон Формули-1. На наступному колі міняти шини поїхав і нідерландець, а за ним і Райкконен.

Перше місце – Себастіан Феттель з обома Ред Буллами позаду. Він стримував їх до 16 кола, поки сам не приєднався до паровозику піт-стопів. Його стратегія була ідентичною до Ріккардо – три зупинки в Барселоні.

Перший піт-стоп Феттеля Скріншот з найцікавіших моментів на офіційному каналі Формула-1 у YouTube

Новий лідер – Даніель Ріккардо, який стримував Ферстаппена та Райкконена позаду себе. Німець зміг неперевершено поміняти гуму та виїхати попереду напарника, вже за декілька кіл залишивши його на чотири секунди позаду. Це означало лише одне – Феттель наближався до Макса, який тримався в двох секундах від Ріккардо та в півторі секунди від німця.

На 22 колі у Ніко Хюлкенберга спалахнув двигун і оголосили жовті прапори в третьому секторі. Різниця між Феттелем та Ферстаппеном – дві секунди і нідерландець лише набирає темп.

"Якщо Ферстаппен і надалі буде їхати швидше за Ріккардо, ми, можливо, почуємо по радіо прохання "пропусти мене". Це стало б серйозним випробуванням для стосунків між новими напарниками", – пише Motorsport.

Але, на жаль чи на щастя, повтору випробування стосунків між напарниками як на першому колі ми не побачили. Ферстаппен активно утримував своє третє місце від Феттеля аж до 29 кола. Колом раніше поїхав на другий піт-стоп Ріккардо, а за ним уже Себастіан, який залишив новачка Ред Булл "на з'їдіння" своєму напарнику.

Перші два місця тепер утримували нідерландський талант та досвідчений фін. В обох були не звичні стратегії – вони мали робити лише по два піт-стопи, щоб не втрачати багато часу й позиції.

34 коло – Макс попереду Кімі на 2 секунди, заїхав міняти гуму. Колом пізніше те саме повторив Райкконен. У першій двійці знов Ріккардо й Феттель.

39 коло – Феттель їде на піт-стоп. За чотири кола те саме повторить Ріккардо, виїхавши позаду німця на чотири секунди, але свіжішій гумі. Саме після цього визначилися перші чотири місця у фінальному заліку.

Ферстаппен v. Райкконен

Тепер новачок Ред Булла залишився раз-на-раз із чемпіоном Формули-1 на хвості. Макс стабільно втримував темп, не даючи фіну підібратися до себе, допоки на 47 колі Фернандо Алонсо не завершив достроково свій домашній Гран-прі. Тут у Райкконена з'явилася можливість підібратися до нідерландця в зону ДРС.

Фернандо Алонсо виїхав на траву через проблеми з двигуном Скріншот з найцікавіших моментів на офіційному каналі Формула-1 у YouTube

Максу стало важче – йому ніяк не вдавалося скинути з хвоста Кімі, який вчепився у ДРС і тримався позаду Ферстаппена. Але нідерландець знайшов допомогу в "пасущих задніх" болідах, які рано чи пізно прийшлося б обходити.

У такому трафіку Райкконен не міг нав'язати повноцінно боротьбу й вони їхали обходячи одне за одним слабші авто. Проте лишалося чотири кола до фініша й різниця між першою двійкою була 0,9 секунд – достатньо, щоб Кімі продовжував тиснути на Макса.

На наступному колі Ферстаппену вдалося зберегти відрив, а ще за коло вирватися з зони ДРС Райкконена та стати наймолодшим гонщиком, який коли-небудь вигравав Гран-прі Формули-1.

Ферстаппен фінішує першим на Гран-прі Барселони 2016 formula1.com

Битва поколінь

Позаду першої двійки тривала не слабша боротьба між колишніми напарниками Даніелем Ріккардо та Себастіаном Феттелем. Після 39 кола в австралійця було єдине завдання – зменшити відрив у чотири секунди від німця наскільки це можливо й змагатися за подіум.

Вісім кіл до фінішу й Ріккардо був у зоні ДРС Себастіана й тиснув із усіх сил. За три кола австралієць спробував обігнати Феттеля на першому повороті, але загальмував занадто пізно й широко увійшов у поворот, лише ускладнивши собі боротьбу. Ще за три кола в інтенсивній битві Ріккардо отримав прокол, але зміг втриматися попереду Боттаса й завершити Гран-прі на четвертому місці позаду колишнього напарника.

Фінальний аккорд

Свою першу перемогу у Формулі-1 Макс Ферстаппен святкував пліч-о-пліч із обома "скудеріями" – Кімі Райкконеном та Себастіаном Феттелем.

Зліва направо: Кімі Райкконен, Макс Ферстаппен та Себастіан Феттель formula1.com

Кімі зміг виразити свої наставницькі здібності, порадівши за новачка, проте був розчарований власним виступом.

"Ні, звичайно, я радий за Макса, але розчарований у собі, та таке вже в гонках. Сьогодні ми показали найкращий результат після вчорашнього досить важкого дня та досить невдалого старту. Ми намагалися і намагалися. Я був швидким, але коли наблизився, не зміг триматися достатньо близько на останніх поворотах і втратив притискну силу ззаду… але це частина гонок, і принаймні ми заробили хороші очки для команди", – сказав фін на пресконференції.

Феттель також виразив теплу підтримку нідерландцю.

"Насамперед, я хочу щиро привітати Макса – це чудове досягнення, і, зрештою, це його день. Звісно, нам би хотілося бути трохи ближче до лідерів і вийти на перше місце, але ми зробили все, що могли… Але, як я вже сказав, це день Макса, і як спортсмени ми маємо це поважати, тож ще раз вітаю його та команду".

Ферстаппен та Феттель на пресконференції після гонки formula1.com

Проте на пелотоні були деякі, хто були ще сумнішими за Феррарі, які не змогли вирвати перемогу в новачка Ферстаппена – обидва пілота Мерседес.

Висновки для Мерседес

Після зіткнення Гамільтона та Росберга після гонки викликали до стюардів, але жоден з них не отримав покарання, оскільки стюарди визнали їхню аварію гоночним інцидентом, у якому ніхто з пілотів не був винен.

З'ясувалося, що Росберг обрав неправильний режим двигуна на старті, через що втратив потужність, що й спонукало Гамільтона піти на обгін. Однак Росберг залишався переконаним, що не зробив нічого поганого.

"Я чітко дав зрозуміти, що не залишу місця зсередини, і був дуже здивований, що він спробував проскочити в проміжок".

Ніко Росберг дає коментар пресі після гонки Formula 1 YouTube

І хоча Гамільтон вибачився перед командою після інциденту, проте він відмовився брати на себе провину за нього.

Думки щодо інциденту розійшлися серед усієї спільноти Формули-1.

Виконавчий голова Мерседес Нікі Лауда звинуватив у зіткненні Гамільтона, а колишній пілот Ф-1 Ентоні Девідсон заявив, що маневр Росберга був "дуже агресивним" і так далі.

Крапку поставив керівник Мерседеса Тото Вольф, який наголосив, що команда й надалі дозволятиме своїм пілотам вільно змагатися один з одним. Проте з'явилося одне правило – пілоти зобов'язані оплачувати половину вартості ремонту в разі зіткнень із напарником по команді.

Пізніше Ніко Росберг розповів, що особисто сплатив 360 000 фунтів стерлінгів (приблизно 446 000 євро на той момент) за цей інцидент.

Зараз наслідки цього інцидента можна спостерігати в боротьбі новачка Андреа Кімі Антонеллі та його досвідченішого напарника Джорджа Рассела. Вони змагаються вільно та їх не обмежують наказами керівництва. Проте наразі Кімі абсолютно впевнено веде британця, не даючи навіть підібратися до свого першого місця в особистому заліку. А Джордж перед цьогорічним етапом в Барселоні заявив, що Антонеллі став недосяжним у чемпіонаті.

"Я просто постараюся насолоджуватися кожною гонкою, навіть не думаючи про чемпіонат. Зараз він настільки недосяжний, що залишається тільки виходити на трасу і отримувати задоволення, їздити швидко і робити те, на що я здатний і чим займався всю кар'єру у Формулі-1".

Сезон ще покаже, чи зможуть напарники змагатися на рівних і чи зробило правильні висновки керівництво Мерседес, аби не допустити другої Барселони 2016 року, яка увійшла до історії Формули-1 як пік накалу в межах однієї команди.