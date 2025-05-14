Експілот Формули-1 став офіцером Ордену Британської імперії
Колишній пілот низки команд Формули-1, а нині коментатор Sky Sports Мартін Брандл отримав Орден офіцера Британської імперії з рук принца Вільяма у Віндзорському замку.
Про це повідомляє Motorsport.
Брандл був удостоєний новорічної королівської нагороди за свої заслуги в автоспорті та спортивному мовленні. Окрім гоночної кар'єри у Формулі-1, яка тривала з 1984 по 1989 та з 1991 по 1996 роки, 65-річний британець мав неймовірно успішну кар'єру на телебаченні.
Спочатку приєднавшись до легендарного Мюррея Вокера на ITV після його завершення кар'єри гонщика, Брандл зараз є невід'ємною частиною команди Sky Sports F1 разом з Девідом Крофтом, Наталі Пінкхем і Тедом Кравіцом. Прогулянка по решітці, яку веде Брандл, стала улюбленим моментом для вболівальників напередодні Гран-прі.
"Це змусило мене відчути себе дуже щасливим і дуже привілейованим, тому що завжди щось подібне ти отримуєш від імені величезної кількості інших людей. Вони або проєктували, або створювали і лагодили мої гоночні боліди, або працювали з нами в індустрії телерадіомовлення.
Ти не можеш нічого зробити сам на рівні Формули-1. Мені дуже пощастило зробити дві кар'єри у Ф-1: гонщика і телеведучого. За це і була вручена ця нагорода. Коли лист прийшов напередодні Різдва, я був в екстазі", – прокоментував нагороду Брандл.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 16 травня, розпочнеться сьомий етап Формули-1, який проходитиме в Імолі. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій вікенду.
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