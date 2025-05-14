Експілот Формули-1 став офіцером Ордену Британської імперії

Колишній пілот низки команд Формули-1, а нині коментатор Sky Sports Мартін Брандл отримав Орден офіцера Британської імперії з рук принца Вільяма у Віндзорському замку.

Про це повідомляє Motorsport.

Брандл був удостоєний новорічної королівської нагороди за свої заслуги в автоспорті та спортивному мовленні. Окрім гоночної кар'єри у Формулі-1, яка тривала з 1984 по 1989 та з 1991 по 1996 роки, 65-річний британець мав неймовірно успішну кар'єру на телебаченні.

Спочатку приєднавшись до легендарного Мюррея Вокера на ITV після його завершення кар'єри гонщика, Брандл зараз є невід'ємною частиною команди Sky Sports F1 разом з Девідом Крофтом, Наталі Пінкхем і Тедом Кравіцом. Прогулянка по решітці, яку веде Брандл, стала улюбленим моментом для вболівальників напередодні Гран-прі.

"Це змусило мене відчути себе дуже щасливим і дуже привілейованим, тому що завжди щось подібне ти отримуєш від імені величезної кількості інших людей. Вони або проєктували, або створювали і лагодили мої гоночні боліди, або працювали з нами в індустрії телерадіомовлення. Ти не можеш нічого зробити сам на рівні Формули-1. Мені дуже пощастило зробити дві кар'єри у Ф-1: гонщика і телеведучого. За це і була вручена ця нагорода. Коли лист прийшов напередодні Різдва, я був в екстазі", – прокоментував нагороду Брандл.

Congratulations to our very own Martin Brundle for receiving his OBE from the Prince of Wales at Windsor Castle for services to motor racing and to sports broadcasting 👏 pic.twitter.com/5MRYn2JBuC — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 13, 2025

Нагадаємо, що в п'ятницю, 16 травня, розпочнеться сьомий етап Формули-1, який проходитиме в Імолі. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій вікенду.

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