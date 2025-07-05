Гендиректор Макларена: Норріс та Піастрі можуть боротися за чемпіонство і залишатися хорошими друзями

Генеральний директор Макларена Зак Браун відповів на питання про стосунки між Ландо Норрісом та Оскаром Піастрі, які ведуть боротьбу за титул чемпіона світу поточного сезону.

Слова 53-річного американця наводить Motorsport.

Перша серйозна проблема між гонщиками цього колектива сталася на останніх колах Гран-прі Канади. Тоді Норріс неправильно розрахував момент для обгону та в'їхав в Піастрі. Потім вони вели боротьбу на Гран-прі Австрії, але цього разу вже Оскар був ближче до того, щоб зіткнутися з напарником по команді.

"Правила ті ж самі. Змагайтеся один з одним жорстко, до кінця, і намагайтеся заробити якомога більше очок для команди. Тоді вже вони самі вирішують, хто попереду кого. Боротьба в Австрії була дуже захоплюючою. Це була чудова гонка. Вони змагалися дуже жорстко, дуже чисто. Я думаю, це те, що всі з нетерпінням чекали побачити – нарешті, ця епічна битва. Звичайно, щоразу, коли дві машини опиняються поруч одна з одною, це трохи неприємно, але я вважаю, що вони чудово попрацювали, це була чудова гонка, і мені було приємно на неї дивитися", – сказав Браун.

Гендиректор Макларена вважає, що ці моменти серйозно не вплинуть відносини Норріса та Піастрі, і що пілоти все одно можуть залишатися друзями, навіть якщо вони змагаються один проти одного за чемпіонство.

"Я думаю, що стосунки між ними просто фантастичні. Ми витратили багато часу та зусиль на створення нашої команди та налагодження взаєморозуміння в ній, і це починається з гонщиків. Ви бачили, як вони впоралися із ситуацією в Канаді, як вони поводилися, і я не бачу причин, чому вони не можуть вести велику битву до кінця. Нехай переможе найсильніший, і я впевнений, що вони потиснуть один одному руки і привітають один одного. Очевидно, що вони обидва хочуть перемогти, але я не бачу причин, чому, знаючи їхні характери і те, як вони змагаються, вони не можуть залишатися дуже хорошими напарниками".

Раніше Зак Браун поділився своїми думками щодо потенційного союзу Макса Ферстаппена та Мерседес.

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