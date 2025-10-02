Українська правда
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Дуже приємний бонус: Кубок конструкторів дозволив гендиректору Макларен заробити більше 50 мільйонів

Олексій Погорелов — 2 жовтня 2025, 16:36
Зак Браун
Sky Sports

Генеральний директор Маларен Зак Браун заробив дуже щедрий бонус за успіх команди в минулому сезоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

За підсумком сезону 2024 року Макларен став володарем Кубку конструкторів, уперше з 1998 року. Головним переможцем у цьому всьому став гендиректор команди з Вокінга.

Згідно з даними, поданими до Реєстру компаній Великої Британії, Браун заробив 35,6 мільйона доларів за 2024 рік, а виграш Кубку конструкторів приніс 53-річному американцеві додаткові 14,7 мільйона, що в сумі дало 50,3 мільйона. Подібний заробіток зробив його одним із найбільш високооплачуваних керівників у спортивній індустрії.

Перемоги минулого сезону допомогли Макларену збільшити дохід на 23% до 530,3 мільйона фунтів стерлінгів. Прибуток до оподаткування зріс більш ніж утричі до 37,5 мільйона.

Нагадаємо, що минулорічний успіх також дозволив Макларену заробити на продажі 30% акцій інвесторам з Близького Сходу.

Раніше стало відомо, що "папайя" розірвала контракт з талановитим гонщиком Формули-2 Алексом Данном, на якого претендує Ред Булл.

Макларен

