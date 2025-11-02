Продюсер фільму "Формула-1" підтвердив розмови з Гамільтоном щодо створення сіквелу
Продюсер фільму "Формула-1" Джеррі Брукгаймер зізнався, що він вже зустрівся з пілотом Феррарі Льюїсом Гамільтоном, щоб обговорити потенційне продовження блокбастера.
Слова 82-річного американця наводить Forbes.
Фільму про "королеву автоспорту" став касовим успіхом, який зібрав у прокаті понад 630 мільйонів доларів. Раніше про розробку сіквелу говорив гендиректор Apple Тім Кук, а зараз про це заявив сам продюсер кінострічки.
"Кілька тижнів тому ми зустрілися з Льюїсом Гамільтоном і почали обговорювати деякі ідеї. Ми зараз у Лондоні, і протягом останніх трьох вечорів ми показували фільм двічі щовечора. У нас там є глядачі, і перше питання, яке я їм ставлю: "Скільки з вас не бачили цього фільму?" 80% піднімають руки, і це неймовірно. Інші 20% бачили його кілька разів. Люди, які його не бачили, кажуть: "О, це фільм не для мене". Цей фільм для вас. Він емоційний, веселий, і це чудовий вечір у кінотеатрі.
Якщо ви збираєтеся знімати фільм про Формулу-1, то краще зробіть це по-справжньому, і саме цього хотіли зробити Джо (Джозеф Косінскі, режисер фільму) та вся наша команда. Вони провели чотири місяці, тренуючись на цих болідах, починаючи з Формули-4, потім Формули-2, і, нарешті, на нашій машині.
Це був досвід, який ми не змогли б реалізувати без Формули-1. Стефано Доменікалі, президент і генеральний директор Формули-1, дуже долучився до цього і допоміг зробити цей фільм максимально автентичним, щоб ми могли подорожувати дев'ятьма різними трасами", – сказав Брукгаймер.
Нагадаємо, що права на розповсюдження фільму належали компанії Apple, яка у жовтні отримала екслюзивні права на трансляцію Формули-1 в США, починаючи з 2026 року.
Раніше з'явилася інформація, що Феррарі не збирається пропонувати новий контракт Льюїссу Гамільтону.