Продюсер фільму "Формула-1" підтвердив розмови з Гамільтоном щодо створення сіквелу

Продюсер фільму "Формула-1" Джеррі Брукгаймер зізнався, що він вже зустрівся з пілотом Феррарі Льюїсом Гамільтоном, щоб обговорити потенційне продовження блокбастера.

Слова 82-річного американця наводить Forbes.

Фільму про "королеву автоспорту" став касовим успіхом, який зібрав у прокаті понад 630 мільйонів доларів. Раніше про розробку сіквелу говорив гендиректор Apple Тім Кук, а зараз про це заявив сам продюсер кінострічки.

"Кілька тижнів тому ми зустрілися з Льюїсом Гамільтоном і почали обговорювати деякі ідеї. Ми зараз у Лондоні, і протягом останніх трьох вечорів ми показували фільм двічі щовечора. У нас там є глядачі, і перше питання, яке я їм ставлю: "Скільки з вас не бачили цього фільму?" 80% піднімають руки, і це неймовірно. Інші 20% бачили його кілька разів. Люди, які його не бачили, кажуть: "О, це фільм не для мене". Цей фільм для вас. Він емоційний, веселий, і це чудовий вечір у кінотеатрі.

Якщо ви збираєтеся знімати фільм про Формулу-1, то краще зробіть це по-справжньому, і саме цього хотіли зробити Джо (Джозеф Косінскі, режисер фільму) та вся наша команда. Вони провели чотири місяці, тренуючись на цих болідах, починаючи з Формули-4, потім Формули-2, і, нарешті, на нашій машині.

Це був досвід, який ми не змогли б реалізувати без Формули-1. Стефано Доменікалі, президент і генеральний директор Формули-1, дуже долучився до цього і допоміг зробити цей фільм максимально автентичним, щоб ми могли подорожувати дев'ятьма різними трасами", – сказав Брукгаймер.