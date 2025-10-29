Феррарі не збирається пропонувати Гамільтону новий контракт – ESPN

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон навряд чи отримає від італійської стайні пропозицію залишитися після сезону 2026 року.

Про це повідомляє ESPN.

Коли Гамільтон переходив у Феррарі, він уклав дворічну угоду (до кінця 2026 року). І співпраця в дебютній кампанії змусила італійців дійти висновку, що їм краще попрощатися з семиразовим чемпіоном світу після того, як завершиться їхній контракт.

Згідно з джерелом, кілька високопоставлених осіб у паддоку припустили, що Гамільтону не запропонують ще один контракт. В Маранелло незадоволені виступами сера Льюїса у поточному сезоні, у якому він жодного разу не фінішував у трійці призерів, що дозволило йому побити 43-річний рекорд Дідьє Піроні.

До того ж, Скудерія платить 40-річному британцю 40 мільйонів фунтів на рік, що робить його другим найбільш високооплачуваним гонщиком Формули-1, що не відповідає його результатам у сезоні.

Але варто нагадати, що раніше була інформація про опцію в контракті між Феррарі та Гамільтоном. І її активація залежить не від команди, а від пілота. Проте те, що відбувається на трасі, його спілкування з гоночним інженером Ріккардо Адамі та загальне розчарування можуть змусити Льюїса погодитися на розставання.

Місце Льюїса Гамільтона за кермом боліда Феррарі у 2027 році може посісти Олівер Берман, вихованець академії Скудерії, який на Гран-прі Мексики продемонстрував свій найкращий результат у кар'єрі, фінішувавши четвертим у боліді Хаас.