Гамільтон очікує на хороші результати від Феррарі на Гран-прі Великої Британії

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон має хороші передчуття перед Гран-прі Великої Британії. 7-разовий чемпіон планує якнайкраще підготуватися до гонки, щоб показати найкращий результат.

Його слова передає SkySports.

"Я впевнений, що ми можемо мріяти про сильний уїк-енд. Але зовсім інша справа – реалізувати його, зібрати воєдино і витягти з нього результат. Я буду готуватися якнайкраще, щоб переконатися, що ми отримаємо найкращий результат. Завтра [в суботу] можливий дощ, і в неділю також, тому я зроблю все можливе, щоб ми були готові до цього", – сказав Гамільтон.

Домашній етап для багатьох гонщиків та команд відбудеться з п'ятниці 4 липня по неділю 6-го. Абсолютним рекордсменом на трасі Сільверстоун, яка незмінно з 1987 року приймає етапи ГП-Великої Британії, є саме Гамільтон.

Сер Льюїс 9 разів вигравав на домашній трасі, що є абсолютним рекордом серед кількості перемог на одному етапі. Щодо команд, то найбільше тут вигравали гонщики Феррарі, хоч половина звитяг відбулися ще понад 45 років тому.

Напередодні з'явилася інформація про активізацію переговорів Мерседес із пілотом Ред Булл Максом Ферстаппеном, який все більше відкритий до зміни команди.