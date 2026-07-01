Расселл в погоні за Антонеллі, Гамільтон спробує знову виграти домашній етап: прев'ю Гран-прі Великої Британії

Європейське турне у Формулі-1 продовжується. Після надцікавого етапу в Австрії, фанатів "королеви автоспорту" очікує ще одне грандіозне Гран-прі.

З 3 по 5 липня на легендарному автодромі Сільверстон, що знаходиться поблизу однойменного села у графстві Нортгемптоншир, визначиться ще один переможець етапу Ф-1. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні Гран-прі Великої Британії-2026.

Історична довідка

Гран-прі Великої Британії – одна з найстаріших і найбільш знакових гонок у календарі Формули-1. Саме тут, на трасі Сільверстоун, 13 травня 1950 року відбулася перша в історії гонка чемпіонату світу "королеви автоспорту". Відтоді етап Великої Британії незмінно присутній у календарі, і лише формат та місце проведення змінювалися з роками.

Перші роки Гран-прі проходив поперемінно на трасах Сільверстоун, Ейнтрі та Брендс-Гетч. Від 1987 року постійною домівкою етапу знову став Сільверстоун, який з часом зазнав суттєвих оновлень і перетворився на одну з найшвидших і найбільш технічних трас у чемпіонаті.

Окрім того, Гран-прі Великої Британії, разом з ГП-Італії, є єдиними етапами які проводилися протягом кожного сезону чемпіонату. На заваді цьому не стали навіть пандемія COVID-19, яка свого часу внесла значні зміни в календар змагань.

Зауважимо, що найближчі 8 років Сільверстоун продовжуватиме приймати етап Формули-1, включно до 2034 року, хоча враховуючи популярність та культовість цієї гонки є відчуття, що до поки буде існувати Ф-1, існуватиме і Гран-прі Великої Британії.

Рекорди етапу в Британії

Найуспішнішим на цьому етапі є домашній гонщик Льюїс Гамільтон. 9 перемог на треку в Сільверстоуні є історичним досягненням, у жодного пілота немає стільки перших місць на одній трасі.

Окрім того, Гамільтон перемагав у Британії у трьох різних десятиліттях (одного разу в нульових, п'ять у десятих та тричі у двадцятих) та за дві команди – Макларен та Мерседес. Чи вдасться серу Льюїсу перемогти тут із Феррарі покаже гонка в неділю.

Here’s the list of drivers with the most British GP wins. 🇬🇧🏆

Lewis Hamilton sits on top with 9 wins, absolute Silverstone royalty. 👑#F1 #LewisHamilton #BritishGP pic.twitter.com/v5moqyM8zn — Sportskeeda Pit Stop (@SKPitStop) June 30, 2026

Тим паче саме Скудерія є найкращою командою на теренах Великої Британії. І хоча половину перемог італійська команда тут здобула ще до 80-х, саме вони випереджають тут британські колективи Макларен та Вільямс із Мерседесом, де домінував Гамільтон.

Загалом Феррарі 18 разів перемагали у Великій Британії, Макларен це робили 15 разів. Вільямс та Мерседес мають по 10 перемог, але якщо "срібні стріли" перемагали востаннє у 2024-му, то британський колектив ще 1997-го святкував тріумф на домашньому етапі.

Конфігурація треку

Ті, хто в 1942 році прокладав периметральну дорогу до аеродрому Сільверстоун, навіть не підозрювали, що створять одну з найкультовіших трас у світі автоспорту. Уперше цей трек був використаний для проведення автоперегонів ще у 1947 році.

З того часу траса неодноразова змінювалася, а поточна конфігурація використовується з 2011 року.

Графік, що показує кожну зміну конфігурації траси Сільверстоун Wiki

Сільверстоун відомий своїми культовими зв'язками поворотів, такими як Мегготс, Беккетс і Копс, які вимагають максимальної віддачі як від гонщиків, так і від машин. Крім того, британська погода часто вносить корективи у хід змагань, додаючи непередбачуваності.

Загалом трек налічує 18 поворотів, 4 зони прямих, де використовуватиметься активна аеродинаміка, а також перед старт-фінішною прямою можна буде активувати режим обгону, якщо знаходитись в секунді від суперника попереду.

Довжина Сільверстоуну складає 5,891 км, а 52 кола гонки формують загальну протяжність заїзду у 306,198 км.

Рекордне коло гонки на Гран-прі Великої Британії продемонстрував пілот Ред Булл Макс Ферстаппен у 2020 році – 1:27,097.

Фаворити та інтриги Гран-прі Великої Британії

Головним фаворитом на "Сільверстоуні" звичайно буде болід Мерседес, що демонструє найбільшу стабільність на різних треках, а на швидкісних трасах майже не дає суперникам шансів на успіх.

Водночас допомогти конкурентам "срібних стріл" може загострена боротьба за лідерство в загальному заліку між Андреа Кімі Антонеллі та Джорджем Расселлом, який поступово, але надолужує відставання від напарника після перемоги в Австрії.

Найбільше сподівань на боротьбу в Британії покладаються на сера Льюїса Гамільтона, для якого ця траса є найуспішнішою в кар'єрі. Головне питання чи зможуть оновлення Феррарі показувати гідний темп не лише в поворотах, а й у швидкісних секціях траси.

І якщо говорити про трек, то прихованим фаворитом може стати Макларен, що вже чудово демонстрував себе на етапі в Японії. Ще один британець Ландо Норріс може поборотись за другу поспіль перемогу на домашній трасі.

Не варто списувати з рахунків і Макса Ферстаппена. Ред Булл після великого пакета оновлень показав дуже гідний результат в Австрії і найближчі перегони продемонструють, це був просто збіг і зручний для "биків" трек, чи все ж нідерландський гонщик повернеться до активної боротьби за перемоги.

Серед середняків очікується знову боротьба за очкову зону між Альпін, Ауді та Рейсінг Буллз, які зарекомендували себе, як значно стабільніші колективи, ніж Хаас та Вільямс, що заїжджали високо на початку сезону.

Шини, стратегії та погода у Великій Британії

Протягом вікенду метеорологи не прогнозують опадів на місці проведенні заїзду, однак погода у Британії може бути мінливою і як завжди піднести сюрпризи.

На етап у Великій Британії на нас очікують зміни, адже Pirelli привезуть найжорсткішу конфігурацію гуми: C1-жорстка, C2-середня та C3-м'яка.

"Траса "Сільверстоун" – одна з найдовших у календарі, яка характеризується високошвидкісними поворотами, що створюють дуже високі поперечні сили, подібні до тих, що спостерігаються на трасах "Сузука" та "Спа-Франкоршам". Як наслідок, найбільше навантаження припадає на передню вісь, причому ліва шина схильна до більшого зносу через переважання правих поворотів", – йдеться у звіті Pirelli.

Pirelli

Враховуючи, що у 2025 дощ змінив звичну стратегію, важко прогнозувати чи поїдуть команди на 2 піт-стопа другий етап поспіль, хоча жорстка конфігурація гуми може дозволити деяким гонщикам проїхати з однією зупинкою.

Прогноз Чемпіона

Оскільки цей вікенд буде зі спринтом, то ми дамо прогноз, що два заїзди виграють різні гонщики і обидва будуть британцями.

Розклад Гран-прі Великої Британії

П'ятниця, 3 липня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:30 – 19:14. Спринт-кваліфікація

Субота, 4 липня

14:00 – 15:00. Спринт

18:00 – 19:00. Кваліфікація

Неділя, 5 липня

17:00. Гонка

Де дивитися Гран-прі Великої Британії-2025

Дивитися заїзди та кваліфікації Гран-прі Великої Британії можна на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine +.