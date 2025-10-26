Немає права на помилку: Гамільтон повинен завершити Гран-прі Мексики на подіумі

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон більше не має права на помилку, якщо він не бажає провести статистично свій найгірший сезон у кар'єрі.

Про це повідомляє RacingNews365.

За свою багаторічну кар'єру Гамільтон ще жодного разу не мав сезон, у якому він піднімався на подіум менше п'яти разів. У поточній кампанії семиразовий чемпіон світу ще жодного разу не фінішував у призовій трійці.

До кінця року залишилося всього п'ять етапів, тож сер Льюїс повинен опинитися у трійці призерів на кожному з наступних Гран-прі, щоб не провести найгірший сезон у кар'єрі.

Почати виправляти цю ситуацію Льюїс Гамільтон може під час Гран-прі Мексики завдяки хорошому результату в кваліфікації, у якій він встановив третій час. Гонка на автодромі братів Родрігес проходитиме сьогодні, 26 жовтня. Старт заїзду – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що після Гран-прі США Льюїс Гамільтон побив 43-річний рекорд Дідьє Піроні, чий результат британець точно не хотів перевершити.