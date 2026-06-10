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Деякі команди оголосили новачків, які проїдуть у перші практиці Гран-прі Барселони

Володимир Слюсарь — 10 червня 2026, 14:31
Деякі команди оголосили новачків, які проїдуть у перші практиці Гран-прі Барселони
Getty Images

Чотири команди Формули-1 оголосили імена новачків, які замінять основних гонщиків у першій вільній практиці Гран-прі Барселони.

За регламентом, кожен пілот Формули-1 повинен звільнити місце для новачка – той, хто стартував не більше ніж у двох Гран-прі – під час двох тренувальних сесій протягом сезону.

За кермо Макларен сяде пілот-розробник та резервний пілот команди Леонардо Форнаролі. Він замінить чинного чемпіона Формули-1 Ландо Норріса.

У Ред Булл замість Ісака Аджара першу практику проїде Аюму Іваса - чинний гонщик та чемпіон Супер Формули.

Серхіо Переса в замінить резервний пілот Каділака та гонщик Формули-2 Колтон Герта.

В Ауді поїде тестувальник та резервний пілот Альпін Пол Арон. Інформації про те, кого він замінить, наразі немає.

Нагадаємо, що український автогонщик Олександр Бондарев проводить тести болідів європейського регіонального кубка Формули (FREC) в Іспанії.

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