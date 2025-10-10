Дівчини замість обгонів: Сайнс розкритикував Формулу-1 за трансляцію Гран-прі Сінгапуру

Пілот Вільямс Карлос Сайнс залишився незадоволений тим, що саме транслювали під час Гран-прі Сінгапуру.

Слова 31-річного іспанця наводить Motorsport.

Сайнс у статусі голови Асоціації пілотів Гран-прі підтримав фанатів, які розкритикували Формулу-1 за погану режисерську роботу під час гонки в Сінгапурі. У трансляції не показали прорив Сайнса до Топ-10 в останні 10 кіл заїзду, і це враховуючи те, що Гран-прі Сінгапуру не славиться великою кількістю обгонів.

Також режисери трансляції не показали те, як Фернандо Алонсо наздоганяв Льюїса Гамільтона, чий болід втратив гальма. Натомість під час етеру акцентували увагу на дівчинах та родинах гонщиків.

"Це стає своєрідним трендом. Мабуть, колись це працювало для них, людям було цікаво бачити наших подруг, відомих людей по телевізору, їхню реакцію тощо. Я розумію, якщо є маневр обгону, дуже напружений момент у гонці, то варто показати їхню реакцію. Якщо виробнича команда бачить, що це спрацювало в минулому, то вони це зроблять знову. Але якщо ви поважаєте конкуренцію та завжди зосереджуєтеся на важливих моментах гонки, то вам варто показувати саме це. Минулого вікенду вони не показали жодного з чотирьох чи п'яти обгонів, які я зробив наприкінці гонки, а також не показали переслідування Фернандо Льюїса, вони багато чого пропустили. Тож, інші речі – це нормально, я розумію, але не варто пропускати найважливіше. Як на мене, вони навіть трохи перебільшують, показуючи знаменитостей та дівчин", – сказав Сайнс.

Формула-1 вже виступила зі своєю відповіддю на цю критику Сайнса. Цікаво, що вона не побачила у такій трансляції Гран-прі Сінгапуру нічого поганого.

"Ми завжди зосереджуємося на тому, щоб надати нашим фанатам найкращі кадри гонки та ніколи не поступаємося головним фокусом – гонками на трасі. Наша команда чудово висвітлює дуже складну ситуацію з кількома болідами в різних точках траси, а також забезпечує чудові контекстні моменти трибун, високопоставлених гостей та місць, де ми гоняємо. Ми завжди прагнемо досконалості та вдосконалення того, що ми пропонуємо", – заявив речник Ф-1.

