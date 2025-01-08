Формула-1 підписала багаторічне продовження на проведення Гран-прі Бельгії

Формула-1 та організатори Гран-прі Бельгії домовилися про багаторічне продовження угоди на проведення гонки.

Про цю подію "королева автоспорту" повідомила на своєму сайті.

Легендарний заїзда у Спа-Франкоршам матиме місце в календарі серії до 2031 року включно. У 2028 та 2030 роках гонка не відбудеться, бо Бельгія поступиться своїм місцем іншому, ще невідомому етапу.

BREAKING: We've agreed a multi-year extension with the iconic Circuit de Spa-Francorchamps that will see the #BelgianGP on the calendar in 2026, 2027, 2029 and 2031! 🇧🇪#F1 pic.twitter.com/IPexBCYzEc — Formula 1 (@F1) January 8, 2025

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Продовження співпраці стало результатом значних інвестицій в автодром за останні роки. Були додані дві нові трибуни, що збільшило місткість на 10 000 місць. Також були покращені розваги за межами траси та обслуговування вболівальників.

Валлонська траса славиться як серед вболівальників, так і серед гонщиків поєднанням довгих прямих і складних швидких поворотів. Одна з найвідоміших ділянок гоночної траси у світі – зв'язка О-Руж і Радійон та наступна пряма Кеммел.

Цього року вікенд у Бельгії відбудеться 25-27 липня. Варто зазначити, що до Спа повернеться спринтерська гонка.

Раніше стало відомо, що Феррарі збирається зробити більш яскраву ліврею для боліда 2025 року.