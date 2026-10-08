Пілот Формули-1 перебрався з Малайзії в Сінгапур на велосипеді

Фінський пілот Формули-1 Валттері Боттас перебрався з Малайзії в Сінгапур на велосипеді.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Strava.

Минулого тижня у Формулі-1 відбулося Гран-Прі Бахрейну, яке через військові дії перенесли в Малайзію. Цього тижня у Формулі-1 відбудеться Гран-Прі Сінгапуру.

Боттас, який є затятим велолюбителем, вирішив подолати 350-кілометрову дистанцію між локаціями на велосипеді. Дорога зайняла у нього 4 дні, з яких найважчими виявилися другий і третій дні, коли він долав по 160 км за день.

Зважаючи на слабкі результати команди Каділлак, за яку виступає Боттас, у поточному сезоні, в мережі було безліч жартів на тему того, що на боліді Каділлака дорога з Малайзії в Сінгапур зайняла би у Валттері більше часу, ніж на велосипеді.