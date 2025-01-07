Мерседес та Adidas підписали багаторічну угоду про співпрацю

Команда Формули-1 Мерседес оголосила про початок співпраці з німецьким виробником спортивного одягу Adidas.

Про це партнерство "срібні стріли" повідомили на своєму сайті.

"Наше партнерство з Adidas – це чітка заява про наміри, оскільки ми як команда починаємо писати наступну главу нашої історії.

Adidas – культовий бренд, який поділяє нашу відданість не лише високим спортивним результатам, але й стилю та вишуканості. Тому це оголошення являє собою новаторську співпрацю, яка переосмислить значення командного та фан-одягу в нашому спорті.

Ми раді відкрити нові горизонти та співпрацювати з Adidas, оскільки ми спільно прагнемо боротися за перемогу в чемпіонаті", – заявив керівник Мерседес Тото Вольфф.