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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Мерседес та Adidas підписали багаторічну угоду про співпрацю

Олексій Погорелов — 7 січня 2025, 14:47
Мерседес та Adidas підписали багаторічну угоду про співпрацю
Джордж Расселл
Мерседес

Команда Формули-1 Мерседес оголосила про початок співпраці з німецьким виробником спортивного одягу Adidas.

Про це партнерство "срібні стріли" повідомили на своєму сайті.

"Наше партнерство з Adidas – це чітка заява про наміри, оскільки ми як команда починаємо писати наступну главу нашої історії.

Adidas – культовий бренд, який поділяє нашу відданість не лише високим спортивним результатам, але й стилю та вишуканості. Тому це оголошення являє собою новаторську співпрацю, яка переосмислить значення командного та фан-одягу в нашому спорті.

Ми раді відкрити нові горизонти та співпрацювати з Adidas, оскільки ми спільно прагнемо боротися за перемогу в чемпіонаті", – заявив керівник Мерседес Тото Вольфф.

Повідомляється, що сторони підписали багаторічну угоду, за якою Adidas розроблятиме та створюватиме повний асортимент екіпіровки для всієї команди, включаючи пілотів, механіків та інженерів.

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Нагадаємо, що в наступному сезоні Мерседес предсталятимуть на трасі Джордж Расселл та дебютант Андреа Кімі Антонеллі, який зайняв місце Льюїса Гамільтона.

Сам семиразовий чемпіон світу приєднався до Феррарі, яка вже підготувала декілька дат для його тестів на треку італійської команди в Фіорано.

Мерседес Формула 1 Адідас

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