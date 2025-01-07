Ліврея Феррарі 2025 року помітно відрізнятиметься від попередніх сезонів через оновлення правил

Феррарі готується здивувати своїх фанатів незвичайною лівреєю боліда для наступного сезону.

Про це повідомляє AutoRacer.

За інформацією джерела, цьому допоможе зміна в правилах на сезон 2025 року – ФІА збільшила мінімальну допустиму вагу боліда з 798 кілограмів до 800 кілограмів.

За рахунок цього Скудерія збирається використати більш насичений відтінок червоної фарби.

Також на машині буде менше чорних карбонових елементів, які команди Формули-1 не покривали фарбою, щоб зробити болід легшим.

Раніше колишній пілот Хаас Кевін Магнуссен розповів, як свого часу він міг отримати шанс виступати за Феррарі та Ред Булл.