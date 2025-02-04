Формула-1 оголосила час старту гонок сезону 2025 року

Формула-1 оприлюднила час початку кожного Гран-прі, які відбудуться у межах сезону 2025 року.

Про це було оголошено на сайті "королеви автоспорту".

Наступний сезон відкриватиме традиційний етап в Австралії. В Україні гонка на Альберт Парку стартуватиме о 06:00 за Києвом. А Гран-прі Абу-Дабі, який як завжди закриватиме кампанію, розпочнеться о 15:00.

Час старту гонок сезону-2025

Гран-прі Австралії – 06:00 Гран-прі Китаю – 09:00 Гран-прі Японії – 08:00 Гран-прі Бахрейну – 18:00 Гран-прі Саудівської Аравії – 20:00 Гран-прі Маямі – 23:00 Гран-прі Емілії-Романьї – 16:00 Гран-прі Монако – 16:00 Гран-прі Іспанії – 16:00 Гран-прі Канади – 21:00 Гран-прі Австрії – 16:00 Гран-прі Великої Британії – 17:00 Гран-прі Бельгії – 16:00 Гран-прі Угорщини – 16:00 Гран-прі Нідерландів – 16:00 Гран-прі Італії – 16:00 Гран-прі Азербайджану – 14:00 Гран-прі Сінгапуру – 15:00 Гран-прі США – 22:00 Гран-прі Мексики – 22:00 Гран-прі Бразилії – 19:00 Гран-прі Лас-Вегасу – 06:00 Гран-прі Катару – 18:00 Гран-прі Абу-Дабі – 15:00

Нагадаємо, що 18 лютого Формула-1 проведе унікальне шоу в Лондоні, під час якого всі десять команд серії продемонструють свої лівреї на наступний сезон.

Раніше керівник Ред Булл Крістіан Хорнер підтримав рішення ФІА звільнити Джонні Герберта з посади стюарда гонок.