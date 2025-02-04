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Формула-1 оголосила час старту гонок сезону 2025 року

Олексій Погорелов — 4 лютого 2025, 10:29
Лого Формули-1
Формула-1
Формула-1

Формула-1 оприлюднила час початку кожного Гран-прі, які відбудуться у межах сезону 2025 року.

Про це було оголошено на сайті "королеви автоспорту".

Наступний сезон відкриватиме традиційний етап в Австралії. В Україні гонка на Альберт Парку стартуватиме о 06:00 за Києвом. А Гран-прі Абу-Дабі, який як завжди закриватиме кампанію, розпочнеться о 15:00.

Час старту гонок сезону-2025

  1. Гран-прі Австралії – 06:00
  2. Гран-прі Китаю – 09:00
  3. Гран-прі Японії – 08:00
  4. Гран-прі Бахрейну – 18:00
  5. Гран-прі Саудівської Аравії – 20:00
  6. Гран-прі Маямі – 23:00
  7. Гран-прі Емілії-Романьї – 16:00
  8. Гран-прі Монако – 16:00
  9. Гран-прі Іспанії – 16:00
  10. Гран-прі Канади – 21:00
  11. Гран-прі Австрії – 16:00
  12. Гран-прі Великої Британії – 17:00
  13. Гран-прі Бельгії – 16:00
  14. Гран-прі Угорщини – 16:00
  15. Гран-прі Нідерландів – 16:00
  16. Гран-прі Італії – 16:00
  17. Гран-прі Азербайджану – 14:00
  18. Гран-прі Сінгапуру – 15:00
  19. Гран-прі США – 22:00
  20. Гран-прі Мексики – 22:00
  21. Гран-прі Бразилії – 19:00
  22. Гран-прі Лас-Вегасу – 06:00
  23. Гран-прі Катару – 18:00
  24. Гран-прі Абу-Дабі – 15:00

Нагадаємо, що 18 лютого Формула-1 проведе унікальне шоу в Лондоні, під час якого всі десять команд серії продемонструють свої лівреї на наступний сезон.

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