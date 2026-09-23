Повернення Аджара та гонка в суботу: прев'ю Гран-прі Азербайджану

Завершився черговий тиждень перерви у календарі Формули-1. Фанати "королеви автоспорту" після етапу в Іспанії, що не виправдав очікувань, готові прощатися з європейським турне.

З 24 по 26 вересня на міському автодромі в Баку відбудеться черговий етап Ф-1 – Гран-прі Азербайджану.

Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні 15 гонки сезону, що потроху наближається до завершення.

Історична довідка

Формула-1 вдесяте завітає до Баку, хоч Гран-прі Азербайджану буде дев'ятим за ліком. Як таке можливо? Усе просто. Дебютував міський автодром у межах Гран-прі Європи у 2016 році.

Відтоді Баку незмінно приймав Формулу-1 на своїх вулицях, за виключенням, звичайно, ковідного етапу 2020 року.

Рекордсменами за кількістю перемог в Азербайджані є нинішній та колишній пілоти Ред Булл Макс Ферстаппен (2022, 2025) та Серхіо Перес (2021, 2023).

Також на етапі тріумфували: Оскар Піастрі (2024), Вальттері Боттас (2019), Льюїс Гамільтон (2018) та Даніель Ріккардо (2017). Гран-прі Європи-2016 виграв Ніко Росберг.

Серед команд усе також просто – Ред Булл у Баку тріумфував 5 разів, Мерседес тричі, а Макларени всього один раз.

Конфігурація треку

Міська траса в Баку поєднує у собі дві протилежності: вузькі та технічні відрізки старого міста з історичними стінами фортеці й найдовшу пряму в сезоні – понад 2 км, де боліди минулого року розганялись до швидкості понад 350 км/год. Саме ця комбінація робить Баку "вуличною Монцею".

Ключові ділянки: надзвичайно вузька секція біля замку (поворот 8) шириною лише близько 7 метрів, а також довжелезна стартова пряма, де відбувається більшість обгонів.

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Загалом протяжність треку складає 6 кілометрів, а 51 коло формує загальну дистанцію гонки в 306,049 км. Автодром складається з 20 поворотів та двох зон для активної аеродинаміки.

Рекордний час у гонці на етапі в Азербайджані продемонстрував Шарль Леклер у 2019 році, проїхавши в основному заїзді за 1:43,009 хвилин.

Шини, стратегії та погода в Баку

Постачальник шин для Формули-1 Pirelli привезе на Гран-прі Азербайджану одну з найм'якших конфігурацій гуми, проте жорсткішу ніж минулого року.

C3 – hard, C4 – medium та C5 як soft. Річ у тім, що минулого року найм'якша гума не використовувалась у гонці, а тому Піреллі намагається урізноманітнити стратегії, хоч одна зупинка залишиться найімовірнішим варіантом для пілотів.

"Одним із найцікавіших аспектів, пов'язаних із шинами, буде регулювання температури. Дуже довга ділянка на повній потужності, що з'єднує останній поворот із першим, сприяє охолодженню шин, чому також допомагають удосконалення в конструкції колісних дисків. Це явище може підвищити ризик блокування коліс під час різкого гальмування, особливо на передній осі. Температура навколишнього середовища також може допомогти тримати перегрів шин під контролем. Незважаючи на загалом теплий клімат, будівлі, що оточують трасу, створюють численні затінені ділянки, обмежуючи будь-яке підвищення температури траси", – йдеться у заяві Pirelli.

Pirelli

Прогноз погоди навряд принесе нам сюрпризи, Баку буде сонячним та теплим, температура не опускатиметься нижче 19°C.

Фаворити та інтриги Гран-прі Азербайджану

Перш за все варто зазначити, що цього тижня гоночний вікенд починається днем раніше. Причиною цьому є День пам'яті Азербайджану, що припадає на неділю, 27 вересня.

Також однією з головних подій напередодні етапу стало повернення Ісака Аджара за кермо Ред Булл. Ця новина навряд порадувала Ліама Лоусона, який повернувся до Рейсінг Буллз, та Юкі Цуноду, що знову залишився за межами "королеви автоспорту".

Якщо ж говорити про фаворитів, то довга пряма має дати значну перевагу Мерседес, а повільні повороти в 2 секторі можуть нівелювати аеродинамічну перевагу Макларен, які більше люблять швидкісні віражі.

Хто точно отримуватиме перевагу в 2-3 секціях траси, то це Феррарі, які в разі гарного менеджменту енергії зможуть боротися з "срібними стрілами".

Розклад Гран-прі Азербайджану

Четвер, 24 вересня

11:30 – 12:30. Перша практика

15:00 – 16:00. Друга практика

П'ятниця, 25 вересня

11:30 – 12:30. Третя практика

15:00 – 16:00. Кваліфікація

Субота, 26 вересня

14:00. Гонка

Де дивитися Гран-прі Азербайджану

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Азербайджану в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine та ОТТ-платформа Setanta Sports.