Спадкоємці Феттеля та Райкконена: номери всіх пілотів Формули-1 на сезон 2025 року

Формула-1 оприлюднила список номерів, під якими пілоти команд виступатимуть у сезоні 2025 року.

Номери гонщиків були опубліковані на сайті серії.

Ніхто з досвідчених пілотів не змінив свого номера. У той же час новачки, яких буде одразу п'ять (+ Ліам Лоусон, який проводитиме першу повноцінну кампанію), визначились із ними.

Можна виділити повернення культових для Ф1 номерів: Габріель Бортолето взяв "п'ятірку", яка раніше належала Себастьяну Феттелю, а Джек Дуен поверне на стартову решітку "сімку" Кімі Райкконена.

Макларен

Ландо Норріс №4

Оскар Піастрі №81

Феррарі

Шарль Леклер №16

Льюїс Гамільтон №44

Ред Булл

Макс Ферстаппен №1

Ліам Лоусон №30

Мерседес

Джордж Расселл №63

Андреа Кімі Антонеллі №12

Астон Мартін

Фернандо Алонсо №14

Ленс Стролл №18

Альпін

П'єр Гаслі №10

Джек Дуен №7

Хаас

Естебан Окон №31

Олівер Берман №87

Рейсін Буллз

Юкі Цунода №22

Ісак Хаджар №6

Вільямс

Алекс Албон №23

Карлос Сайнс №55

Заубер

Ніко Хюлькенберг №27

Габріель Бортолето №5

Раніше з'явилася інформація, що до Формули-1 може повернутися одна з команд, яка виступала в серії 2000-х.