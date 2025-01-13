Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Спадкоємці Феттеля та Райкконена: номери всіх пілотів Формули-1 на сезон 2025 року

Олексій Погорелов — 13 січня 2025, 09:32
Спадкоємці Феттеля та Райкконена: номери всіх пілотів Формули-1 на сезон 2025 року
Формула-1
Формула-1

Формула-1 оприлюднила список номерів, під якими пілоти команд виступатимуть у сезоні 2025 року.

Номери гонщиків були опубліковані на сайті серії.

Ніхто з досвідчених пілотів не змінив свого номера. У той же час новачки, яких буде одразу п'ять (+ Ліам Лоусон, який проводитиме першу повноцінну кампанію), визначились із ними.

Можна виділити повернення культових для Ф1 номерів: Габріель Бортолето взяв "п'ятірку", яка раніше належала Себастьяну Феттелю, а Джек Дуен поверне на стартову решітку "сімку" Кімі Райкконена.

Макларен

  • Ландо Норріс №4
  • Оскар Піастрі №81

Феррарі

  • Шарль Леклер №16
  • Льюїс Гамільтон №44

Ред Булл

  • Макс Ферстаппен №1
  • Ліам Лоусон №30

Мерседес

  • Джордж Расселл №63
  • Андреа Кімі Антонеллі №12

Астон Мартін

  • Фернандо Алонсо №14
  • Ленс Стролл №18

Альпін

  • П'єр Гаслі №10
  • Джек Дуен №7

Хаас

  • Естебан Окон №31
  • Олівер Берман №87

Рейсін Буллз

  • Юкі Цунода №22
  • Ісак Хаджар №6

Вільямс

  • Алекс Албон №23
  • Карлос Сайнс №55

Заубер

  • Ніко Хюлькенберг №27
  • Габріель Бортолето №5

Раніше з'явилася інформація, що до Формули-1 може повернутися одна з команд, яка виступала в серії 2000-х.

Льюїс Гамільтон Макларен Мерседес Макс Ферстаппен Формула 1 Шарль Леклер Ландо Норріс Джордж Расселл Феррарі Ред Булл Оскар Піастрі

Формула 1

Поступово рухаємося в цьому напрямку: Тойота може повернутися у Формулу-1
Перес вперше з моменту звільнення з Ред Булл прокоментував своє майбутнє
Кілька аспектів провалу: у чому Ред Булл мав проблеми з болідом RB20 у 2024 році
Дорогий Колапінто: скільки Альпін заплатив Вільямс за аргентинця з українским корінням
Астон Мартін оголосив про заміну на посаді керівника команди

Останні новини