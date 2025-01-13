Спадкоємці Феттеля та Райкконена: номери всіх пілотів Формули-1 на сезон 2025 року
Формула-1
Формула-1
Формула-1 оприлюднила список номерів, під якими пілоти команд виступатимуть у сезоні 2025 року.
Номери гонщиків були опубліковані на сайті серії.
Ніхто з досвідчених пілотів не змінив свого номера. У той же час новачки, яких буде одразу п'ять (+ Ліам Лоусон, який проводитиме першу повноцінну кампанію), визначились із ними.
Можна виділити повернення культових для Ф1 номерів: Габріель Бортолето взяв "п'ятірку", яка раніше належала Себастьяну Феттелю, а Джек Дуен поверне на стартову решітку "сімку" Кімі Райкконена.
Макларен
- Ландо Норріс №4
- Оскар Піастрі №81
Феррарі
- Шарль Леклер №16
- Льюїс Гамільтон №44
Ред Булл
- Макс Ферстаппен №1
- Ліам Лоусон №30
Мерседес
- Джордж Расселл №63
- Андреа Кімі Антонеллі №12
Астон Мартін
- Фернандо Алонсо №14
- Ленс Стролл №18
Альпін
- П'єр Гаслі №10
- Джек Дуен №7
Хаас
- Естебан Окон №31
- Олівер Берман №87
Рейсін Буллз
- Юкі Цунода №22
- Ісак Хаджар №6
Вільямс
- Алекс Албон №23
- Карлос Сайнс №55
Заубер
- Ніко Хюлькенберг №27
- Габріель Бортолето №5
Раніше з'явилася інформація, що до Формули-1 може повернутися одна з команд, яка виступала в серії 2000-х.