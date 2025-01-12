Поступово рухаємося в цьому напрямку: Тойота може повернутися у Формулу-1

Камуї Кобаясі за кермом Тойоти в 2009 році

Директор спортивного підрозділу Тойоти Масая Каджі заявив, що японський автовиробник може розглянути варіант з повноцінним поверненням до Формули-1 після 2030 року.

Слова Каджі наводить RacingNews365.

"Ми, безумовно, вивчаємо технології для регламенту 2026 року, як і поточні технології, які використовуються в Формулі-1. За моїми відчуттями, ми поступово рухаємося саме в цьому напрямку. При цьому зараз ми не перебуваємо на тій стадії, на якій вирішили б перенаправити всі наші ресурси на це повноцінне повернення. Ми поки що не знаємо, що трапиться після 2030 року. Ми працюємо над різними новими технологіями, тож подивимося, чи вкаже подальший вектор нашого розвитку на Формулу-1", – сказав Каджі.

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Тойота виступала в "королівських перегонах" з 2002 по 2009 рік. За цей період японська команда не виграла жодного Гран-прі, при цьому здобувши три поула.

Примітно, що домашній Гран-прі Японії став для Тойоти останнім на даний момент у Ф1.

У жовтні 2024 року Тойота стала технічним партнером Хаас.

Раніше Серхіо Перес вперше поговорив після того, як він домовився з Ред Булл про розірвання контракту.