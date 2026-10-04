Пілоти Формули-1 обурені затримкою старту Гран-прі у Малайзії через програмний збій: ФІА випустила заяву

Пілоти Формули-1 висловили обурення тим фактом, що довелося відкласти початок Гран-прі Бахрейну, який відбувся на трасі "Сепанг" у Малайзії, через програмну помилку, котра не дозволила запустити боліди під час проливного дощу. Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) вже випустила заяву з цього приводу.

Думки автогонщиків та деталі інциденту передає The Race. Відповідь ФІА опублікувала у своїх соцмережах.

Як зазначається, внаслідок цих несправностей старт змагань довелося спочатку відкласти на 40 хвилин, але вже потім після невдалих спроб гонку вирішено було розпочати ще через 1 годину.

Пілоти скаржаться на регламент, внаслідок якого на болідах були встановлені електронні конструкції, котрі вже ніхто не в змозі контролювати та розуміти. Цими думками поділився представник Вільямса Карлос Сайнс молодший.

"Потрібно критично поглянути на себе і зрозуміти, як ми опинилися в такій ситуації. Очевидно, що регламент надзвичайно складний для пілотів, для команд, для силових агрегатів, для виробників. Він занадто складний", – сказав він.

Іспанський автогонщик поставив питання, чому саме у такому напрямку було вирішено рухатися 5 років тому, і хто дійшов до такого плану.

"І знову, єдине, що мене цікавить: хто п'ять років тому вирішив, що саме в цьому напрямку слід рухатися? Ми робимо все, що в наших силах, з тим, що нам дано як виду спорту та як правил. FIA та Ф1 роблять усе, що можуть, з тим, що було вирішено чотири чи п'ять років тому, але очевидно, що те, що було вирішено чотири чи п'ять років тому, є неправильним... Більше сказати нічого, ми просто вчимося як вид спорту не повторювати цих помилок і не стикатися з такими ж дивними випадками Ось що трапляється, коли задіяно стільки програмного забезпечення та стільки систем управління. Якби це був атмосферний двигун V8, такого б ніколи не сталося".

Пілот Феррарі Льюїс Гамілтон зазначив, що йому раніше ніколи не доводилося перезапускати болід під час змагань у Формулі-1.

Водночас Оскар Піастрі з Макларена заявив, що ще ніколи в житті не бачив, аби етап "королеви перегонів" затримували через технічну помилку, проте не хоче нікого звинувачувати поки не будуть встановлені остаточні факти, чому так сталося.

"Ніколи не бачив, щоб гонку Ф1 відклали через збій у системі. Це було щось нове. Я не знаю, з чим це було пов'язано. Не знаю, чи це було пов'язано з дощовою погодою, змінами в коді, чи, можливо, з блискавками. Ми чули, що багато систем Ф1 та систем FIA вийшли з ладу через блискавки, тож я не знаю, чи, можливо, щось перезавантажилося. Звісно, це виглядало не дуже гарно, але я вважаю, що було б несправедливо звинувачувати когось, доки не буде пояснення", – прокоментував цю ситуацію Піастрі.

З приводу цього інциденту ФІА випустила заяву, у якій стверджує, що ці проблеми виникли після ненавмисної втрати потужності внаслідок низки "безпрецедентних" чинників.

"Під час прогрівочного кола перед Гран-прі Бахрейну в Малайзії безпрецедентне поєднання низьких обертів двигуна, низького рівня зчеплення з трасою, налаштувань керування енергією для дощових умов і конфігурації секторів траси Сепанг призвело до ненавмисної втрати потужності на низці болідів".

За словами організації, довелося вимикати обмеження електроспоживання у проблемних секторах.

"У результаті технічний департамент FIA за допомогою оновленого програмного забезпечення скасував обмеження на використання енергії в проблемних секторах. Оновлення було надіслано всім командам під час затримки старту гонки через сильний дощ, що дало їм змогу внести необхідні зміни до силових установок перед початком заїзду".

ФІА стверджує, що цю проблему не було виявлено у попередніх тестах. Організація обіцяла провести аналіз цієї ситуації.

"Цю проблему не виявили ані FIA, ані команди під час тестів чи прогрівочних кіл перед стартом. FIA спільно з командами та виробниками силових установок проведе повний аналіз ситуації".

Нагадаємо, що перемогу на Гран-прі Малайзії здобув вперше за понад 300 днів Макс Ферстаппен з Ред Булла. Друге місце посів представник Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, а трійку лідерів замкнув Льюїс Гамільтон.