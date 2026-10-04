Расселл робить подарунок Антонеллі, Ферстаппен виграє, Феррарі знову за своє: підсумки Гран-прі Бахрейну

Понад 3 години етеру, безліч цікавих моментів, обгонів, драми та аварій, але ми таки завершили перегляд однієї з найцікавіших гонок цього року, що відбулась на Гран-прі Бахрейну, який приймала всіма улюблена траса "Сепанг", що знаходиться в Малайзії.

Чемпіон розповідає про все найголовніше, що відбулось під час 16 вікенду Формули-1 сезону-2026.

Абсолютний провал ФІА

Увесь етап, що називається Гран-прі Бахрейну стикався з тотальним невезінням, або ж помилками в організації. Ще з квітня, коли етап скасували, а потім відновили, але на іншій трасі.

І якщо Малайзію всі вболівальники були побачити раді, то ось боліди сучасної конфігурації зіткнулись із проблемами.

На початку гонки, за дощових умов, у трьох виробників моторів, Феррарі, Ауді та Ред Булл-Форд, почалися проблеми із програмним забезпеченням – боліди просто почали зупинятись на трасі, а інженери намагались їх перезапустити з командного містка.

Машини Формули-1 у вологих умовах F1 cars in wet conditions https://t.co/3LgouM95kO — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 4, 2026

Міжнародна автомобільна федерація прокоментувала цю ситуацію, заявивши, що низьке зчеплення з трасою в поєднанні з низькими обертами двигуна призвели до ненавмисної втрати потужності. Згодом дирекція гонки оновила програмне забезпечення, скасувавши обмеження в певних проблемних секторах.

Однак, що було б, якби дощ пішов не з початку, а в середині гонки і часу на зміну програмного забезпечення не було б? Хаос і схід десятка болідів? Ми звичайно не дізнаємось, однак подібні ситуації все сильніше наближають нас до переходу на двигуни V8, про які заявляє президент FIA.

Проблеми із програмним забезпеченням відклали старт гонки, що дозволило треку підсохнути ще більше, що в майбутньому зіграє злий жарт з деякими пілотами.

Під час гонки пілоти порадували нас насиченою боротьбою, але її могло бути ще більше, якби болід Алекса Албона не прибирали в безпечну зону протягом кількох кіл, хоча він зупинився поруч з виїздом в цю зону.

Tardaron mas de 3 vueltas en sacar el auto de Albon y tuvieron que sacar Safety Car, CUANDO ESTABA ESTACIONADO EN UNA SALIDA. No dan mas de inoperantes. https://t.co/eCcSyOtAfv — 9zJoakoF1 💜 (@joakopalomares) October 4, 2026

Через виїзд звичайної машини безпеки процедура відновлення перегонів затрималась ще більше, адже колові мали заїхати в одне коло з лідерами.

У підсумку за машиною безпеки зійшов Джордж Расселл, а Ландо Норріс ледь не в'їхав у напарника по команді, розігнавшись на прямій під час прогрівання гуми.

Вишенькою на торті стала затримка на подіумі, коли настав час вмикати гімн Нідерландів на честь переможця гонки, вболівальники навіть почали наспівувати Ту-Ту-Ту-Ту Макс Ферстаппен, що створило певну родзинку для цього незручного епізоду.

The couldn't find the Dutch NA on the playlist so the fans sang the default Max Anthem 🥹 https://t.co/vBAtdDdBiN — Tirii (@tirii_f1) October 4, 2026

Надшвидкий Макс та розчарування Аджара

Перемога нідерландця сталась у доволі домінантному стилі. Одна виграна практика, виграна кваліфікація та виграна гонка із комфортним лідерством майже від початку до кінця.

Ферстаппен доводить, що темп, який Ред Булл демонстрували в Баку не був випадковістю чи вдачею, "бики" дійсно пришвидшились і схоже, що висновки ФІА щодо швидкості двигуна австрійської команди були правдивими, на трасах із довгими прямими РБ мають перевагу.

Це прекрасно, чи не так https://t.co/Nnz7PrXsqI — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 4, 2026

Макс протягом заїзду і обганяв Мерседес, і відривався на 10 секунд, і потім на рестарті знову втримував позицію і починав від'їжджати.

Найкраще коло 4-разового чемпіона перевершує друге найшвидше коло гони на 3 десятих секунди, і це коло Андреа Кімі Антонеллі.

Темп Ферстаппена був шаленим і це дає надію на майбутні успіхи команди, особливо на треках з великими прямими відрізками, як от в Мексиці чи Лас-Вегасі.

А от для напарника нідерландця етап склався не так добре, хоча 5 місце за підсумками гонки кілька місяців тому для Аджара було би дуже класним результатом.

Спочатку француз не зумів продемонструвати другий результат у кваліфікації, чим він сам був незадоволений. А далі протягом гонки Аджар не демонстрував темпу не те що Макса, а й Мерседес. Коли Феррарі після провалу почали наздоганяти Ісака, то француз відверто лютував у радіоперемовинах.

Aquí está el audio de Isack Hadjar, en el que le dicen por la radio que Lewis Hamilton es rápido en todas las curvas. Isack Hadjar: "Estoy acabado, estoy acabado." 😭😭😭🤣🤣🤣🤣 https://t.co/YcnOX8NY7I — Ham Time (@Hamtime44LH) October 4, 2026

Останньою краплею для нього став останній рестарт та втрата третього, а згодом і четвертого місця.

5 місце і 10 очок для Ісака Аджара непоганий результат, але це була гонка, де він міг приїхати і другим, однак цього не зумів зробити.

Антонеллі майже чемпіон

На жаль, чи на щастя, для італійця в такій достроковій перемозі не так багато його заслуги.

Так Кімі був швидким, значно перекваліфікував напарника та був вищим на одну позицію за нього в гонці. Однак схід Расселла на останніх колах фактично вбиває інтригу за перемогу. В останніх 7 гонках Антонеллі достатньо приїжджати третім, за умови, що британець виграє абсолютно всі гонки та спринт у Сінгапурі, що наразі виглядає як неможливе завдання.

Чоловік, який думав, що втратив усю надію, втрачає останню крихту надії, про яку він навіть не знав https://t.co/5SYQaQleMQ — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 4, 2026

І хоча попереду той самий Сінгапур, який є однією з найкращих треків для Расселла, а Антонеллі теоретично теж може зіткнутися з проблемами, перевага у чемпіонаті стала вже астрономічною і Тото Вольфф може бути спокійнішим, спостерігаючи за боротьбу двох пілотів його команди.

Турбулентність Феррарі

Феррарі протягом етапу в Малайзії показали все – шалена кваліфікація з Льюїсом на 2 місці, шалені стратегічні помилки з сліками на початок гонки, неймовірна кількість обгонів, успішна реалізація обставин на трасі і в підсумку – 3-4 місця на фініші.

Особливо впевнено виглядав Льюїс Гамільтон, який привіз для Феррарі перший подіум після літньої перерви.

Головними творцями усього шаленства стали стратеги Скудерії, які через значну затримку в старті наважились випустити обох пілотів на софті, замість проміжної гуми, яку обрали інші лідери, а саме Ферстаппен і Антонеллі.

Шедевр Феррарі Ferrari masterclass https://t.co/PmOiCfVOfw — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 4, 2026

У подальшому злий жарт міг зіграти і вибір зайвого софту для Леклера, який стрімко програвав час Оскару Піастрі, проте допоміг Алекс Албон і вдала робота механіків. На рестарті монегаск уже атакував і навіть зумів повернути 4 місце, з якого він стартував.

Підсумки гонки Леклера: стартував 4, опустився на 22, пошкодив переднє крило, 4 рази заїхав на піт, фінішував 4 Leclerc’s race summarized https://t.co/0hEy3WmD04 — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 4, 2026

Хоча турбулентність найстарішої команди Формули-1 спостерігалась не лише в гонці. Навколо керівника команди Фредеріка Вассера згущуються хмари, адже за майже 4 роки в команді француз так і не створив дійсно чемпіонський колектив, що здатен боротись за титули, а не поодинокі перемоги.

Масла у вогонь підливає Крістіан Горнер, британець прагне повернутись у Формулу-1 і чи не найкращим місцем для реалізації нового проєкту може стати команда з необмеженим ресурсом, як фінансовим, так і адміністративним.

Можливо наступний рік і нова концепція Феррарі принесуть нам першу за довгі роки боротьбу за титул, а можливо зміну на командному містку Скудерії.

Провал Макларен

Перед початком етапу здавалось, що "папая" мають брати купу очок в Малайзії, якщо не боротись за перемогу. Двигун Мерседес дає перевагу на прямих, а хороше шасі дозволяє гарно проходити повороти.

Однак, що у кваліфікації ми не побачили швидкості – 6-7, що в гонці.

Чинні переможці Кубку конструкторів окрім того, що помилились зі стратегією, повторивши невдалий вибір Феррарі, так і болід не був здатен швидко обганяти і прориватися навіть через групу середняків і аутсайдерів.

Феррарі і Макларен: Ніхто не лажає зі стратегією щотижня, крім мене! І можливо хлопця! Ferrari and McLaren https://t.co/sQyqDR0wVu — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 4, 2026

Ситуацію погіршила помилка Ландо Норріса наприкінці гонки, коли чемпіон світу ледь не влетів у напарника, опинився в гравії і на рестарті був не в зоні лідерів, а в боротьбі за бодай якісь очки.

На фініші британець не зумів обігнати Фернандо Алонсо, який продовження контракту відсвяткував 4 заліковими балами.

Фантастичний Алонсо та битва середняків

Фантастичним можна назвати і весь Астон Мартін, що неймовірним чином від боротьби з Каділак перейшов до битви за очки та 2 сегмент кваліфікації.

І якби це був лише геній Алонсо, Ленс Стролл теж провів доволі непоганий заїзд, фінішувавши 12, зовсім трохи не вистачило канадцю, щоб зайти в топ-10.

Дивлячись на сьогоднішні результати Looking at today’s result https://t.co/sPDyk8gdFc — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 4, 2026

Загалом у середині пелотону було чимало обгонів, аварій, проривів. Арвід Лінблад з 22 місця доїхав до 10, Франко Колапінто з 21 на 13, Ніко Гюлькенберг з 15 дістався до 11.

"Сепанг" подарував нам чимало боротьби від різних по силі команд. В одному моменті Гамільтон проходить Естебана Окона, а в іншому вже Ліам Лоусон бореться пліч-о-пліч з Ландо Норрісом.

Поверніть нам Малайзію

З цього випливає лише один висновок. Формулі-1 потрібна Малайзія та подібні треки.

Широкі, із різними траєкторіями, що дозволяють по різному проходити коло, із довгими відрізками та швидкісними поворотами.

Родзинки "Сепангу" додає й клімат, однак той же Сінгапур, що знаходиться всього в 321 км від треку в Малайзії, стільки сюрпризів нам не приносить зазвичай.

Гонка в Малайзії лише яскравіше підкреслила правильність у критиці FIA у питанні із запровадженням усе нових і нових міських та вузьких треків, що не дозволяють пілотам боротись, на противагу скасовуючи історичні, або ж просто цікаві Гран-прі.