Новачок Формули-1 візьме собі номер Феттеля у сезоні-2025
Себастьян Феттель
Sky Sports
Новоспечений чемпіон Формули-2 Габріель Бортолето визначився із номером, під яким він дебютуватиме у наступному сезоні у Формулі-1 у складі Заубера.
20-річний бразилець вирішив повернути на стартову решітку "королевських перегонів" номер 5, який останнім використовував чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель.
Протягом останніх 8 сезонів своєї славетної кар'єри 37-річний Себ їздив саме під "п'ятіркою". Німець взяв собі цей номер на честь свого кумира Міхаеля Шумахера, який також виступав у Ф1 під цим номером.
Нагадаємо, що Себастьян Феттель завершив свою кар'єру після сезону 2022 року у складі Астон Мартіна.
Раніше Фернандо Алонсо заявив, що Габріель Бортолето – найкращий новачок Формули-1 наступного сезону.