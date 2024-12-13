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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Новачок Формули-1 візьме собі номер Феттеля у сезоні-2025

Олексій Погорелов — 13 грудня 2024, 18:27
Новачок Формули-1 візьме собі номер Феттеля у сезоні-2025
Себастьян Феттель
Sky Sports

Новоспечений чемпіон Формули-2 Габріель Бортолето визначився із номером, під яким він дебютуватиме у наступному сезоні у Формулі-1 у складі Заубера.

20-річний бразилець вирішив повернути на стартову решітку "королевських перегонів" номер 5, який останнім використовував чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель.

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Протягом останніх 8 сезонів своєї славетної кар'єри 37-річний Себ їздив саме під "п'ятіркою". Німець взяв собі цей номер на честь свого кумира Міхаеля Шумахера, який також виступав у Ф1 під цим номером.

Нагадаємо, що Себастьян Феттель завершив свою кар'єру після сезону 2022 року у складі Астон Мартіна.

Раніше Фернандо Алонсо заявив, що Габріель Бортолето – найкращий новачок Формули-1 наступного сезону.

Феттель Габріель Бортолето

Габріель Бортолето

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