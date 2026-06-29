Формула-1 може закінчити сезон двома гонками в Лас-Вегасі – ЗМІ

Керівництво Формули-1 розглядає сценарій із завершенням сезону 2026 року за допомогою проведення подвійної гонки в Лас-Вегасі через неможливість повернутися до Перської затоки.

Про це повідомляє Marca.

Організатори чемпіонату розглядають цей варіант як альтернативу на випадок, якщо німецькі страхові компанії відмовляться надати захист командам у зоні воєнних дій на Близькому Сході.

У такому разі сезон завершиться 21 етапом замість запланованих 24, чотири арабські гонки буде скасовано, а до календаря додасться друга залік-гонка у штаті Невада.

Іншим варіантом є перенесення фінальної гонки в Абу-Дабі на 20 грудня та проведенням відкладеного Гран-прі Бахрейну, проте через чергові військові зіткнення за участю Ірану та США цей сценарій залишається під сумнівом.

Остаточне рішення з логістичних причин ухвалять за три тижні під час Гран-прі Бельгії.

Нагадаємо, що Формула-1 оголосила про продовження контракту щодо проведення Гран-прі Лас-Вегаса до 2037 року.

Також Міжнародна автомобільна організація (ФІА), більшістю голосів ухвалила рішення щодо скасування обмежень на терміни повноважень свого президента – Мохаммеда Бен Сулаєма.