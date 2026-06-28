Расселл нав'язує боротьбу за титул, Феррарі провалюється: підсумки Гран-прі Австрії

У неділю 28 червня відгримів черговий етап Формули-1. На цей раз гонку "королеви автоспорту" приймала Австрія, дуже спекотний "Ред Булл Ринг" подарував цікаву гонку з обгонами, сходами та цікавою боротьбою за очки.

Про все найцікавіше, що відбувалось під час вікенду в Шпільбергу розповімо в традиційних підсумках етапу "королеви автоспорту".

ФІА намагається повернути Бахрейн та Саудівську Аравію в календар

Протягом червня ЗМІ активно діляться чутками щодо ймовірного повернення до календаря Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії, що були скасовані через ескалацію війни між Іраном та США.

Бахрейн наразі має більше шансів на перенесення, отримавши дату 4 жовтня, тобто між гонками в Баку та Сингапурі. Саудівська Аравія водночас може отримати слот в кінці сезону, однак для цього доведеться робити певні зміни, починаючи з Гран-прі Лас-Вегаса після якого без перерв пройдуть заїзди в Катарі та фінал в Абу-Дабі.

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Міжнародна автомобільна федерація (FIA) зацікавлена в поверненні етапів, адже це принесе чимало втрачених коштів з телетрансляцій, продажу мерчу, квитків та іншого. Однак ця ситуація може створити труднощі для команд, вболівальників та організаторів змагань, які мають в екстреному порядку створити всі необхідні умови для проведення гонок.

Расселл залишається в боротьбі за титул

Після успішних практик саме боліди Мерседес вважались фаворитами перед суботньою кваліфікацією і до останнього здавалось, що "срібні стріли" заберуть перший ряд обома машинами. Однак Макс Ферстаппен мав інші плани на останню спробу в третьому сегменті.

Нідерландець через проблеми з роботою заднього антикрила вилетів у 9 повороті, чим спричинив жовті прапори безпеки. У боксах Феррарі вже почали радіти 1-2 місцю, адже пілоти Скудерії покращили свої спроби раніше, але… Джордж Расселл розчарував італійську команду та їх фанатів, проїхавши під жовтими прапорами на 2 десятих швидше за Шарля Леклера.

Ferrari fans watching the Austrian GP quali pic.twitter.com/5FmzT2jhQI — F1 TROLL (@f1trollofficial) June 27, 2026

FIA переглянула епізод на можливе порушення, однак британець зробив усе в межах правил – скинув швидкість і при цьому показав найкращий час на колі.

Свою поул-позицію Расселл реалізував відмінно, втримавши позаду спочатку обидві Феррарі, а потім і Макса Ферстаппена, що пів гонки намагався відіграти дорогоцінні секунди відставання.

У підсумку Джордж Расселл провів майже ідеальний вікенд, забравши максимум очок і відігравши відразу 10 у напарника, що лідирує в чемпіонаті. Попереду Гран-прі Великої Британії, де місцеві пілоти традиційно демонструють хороші результати, а отже Расселл знову боротиметься за перемоги, а відіграти більше очок йому може допомогти Льюїс Гамільтон, який цього року має хороший болід та хорошу форму, щоб боротись на улюбленій трасі з болідами Мерседес.

Гамільтон стає лідером Феррарі

Сер Льюїс міг би стати одним з героїв Австрії, однак невдала стратегія та не дуже сильний темп завадили 7-разовому чемпіону боротись бодай за подіум. Однак констатувати можна інше.

Гамільтон остаточно перехопив ініціативу в боксах Феррарі, цього сезону він помітно більше хвалить команду, чимало спілкується зі своїм інженером і банально показує кращі результати за напарника Шарля Леклера.

Монегаск перекваліфікував партнера, що є однією з його найсильніших сторін, але втримати не те що друге місце, а навіть топ-5 йому не вдалося.

Leclerc fans since Miami pic.twitter.com/luspkaDSjg — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) June 28, 2026

Обидва пілоти Скудерії скаржились на роботу з гумою в спекотних умовах Австрії і темп італійської команди поступався не лише Мерседес, не лише Макларен, а й Ред Булл був упевненішим на довгих відрізках.

Після ейфорії в Барселоні Феррарі трохи опустились з небес на землю і зіткнулись з жорсткою реальністю, адже далеко не всі треки сезону будуть підходити Скудерії, а деякі умови, що пророкували проблеми двигунам Мерседес, призвели до невдалих результатів Феррарі.

Далі на італійців очікує "Сільверстоун", на якому може засяяти зірка Льюїса Гамільтон і якщо стратеги команди не вигадають чогось екстраординарного, то доволі швидко Феррарі може повернутись на подіум.

Оновлення Ред Булл спрацювали

Після кваліфікації Ред Булл були не в найкращих позиціях, а Макс Ферстаппен на оновленому боліді розбився, чим додав інженерам зайвих клопотів. Проте гоночний темп в Австрії продемонстрував значний прогрес австрійців і ймовірно саме невдала кваліфікація завадила нідерландському гонщику боротись за перемогу.

Ферстаппен зумів на трасі пройти і Антонеллі, і Леклера, і Гамільтона, а також був близьким до того, щоб наздогнати Расселла. Також Аджар обігнав Леклера, який мав чимало проблем протягом етапу, однак це не відміняє головного – Ред Булл знайшли темп, оновлення спрацювали в Австрії і тепер головне цей успіх закріпити.

Керівник команди Лоран Мекс після гонки заявив, що в "биків" є темп для перемог, FIA заявляє, що саме двигун Ред Булл є найкращим в пелотоні, а отже у Британії Ферстапепн та Аджар можуть остаточно закріпитись серед групи лідерів і нарешті забути про П'єра Гаслі чи Ліама Лоусона, що можуть вклинитись у боротьбу в першій десятці.

Каділак "палає", Астон Мартін продовжують страждати

Доволі стабільною вийшла ситуація протягом етапу в зоні середняків та аутсайдерів. Астон Мартін посіли останні місця у кваліфікації і Стролл зійшов з дистанції. Фернандо Алонсо вже анонсував, що найближчим часом покращень можна не очікувати.

Каділак вже не перший раз страждає від перегрівань і пекельну спеку Австрії американська команда не витримала.

Вільямс також протягом останніх етапів не радує, фінішуючи далеко від зони очок. Рейсінг Буллз водночас випереджає і Ауді, і Хаас, і Альпін в боротьбі за очкову зону. Обидва пілоти молодшої команди "биків" заїжджають в очки і демонструють гарні результати, і це на фоні чуток про можливі зміни в колективі і прихід нового молодого таланта, болгарина Ніколи Цолова, що наразі йде другим у загальному заліку чемпіонату Формули-2.