До календаря Формули-1 може повернутися легендарне Гран-прі Аргентини

У 2028 році календар Формули-1 може поповнитися ще одним Гран-прі. Королівські перегони можуть повернутися в Аргентину вперше з 1998 року.

Про це повідомив журналіст Джо Сейвуд у своєму блозі Joeblogsf1.

Зазначається, що Буенос-Айрес вже розробив план реконструкції Автодрому та виділив 110 мільйонів доларів на ці роботи. Спершу у 2027 році на трасі мають пройти перегони MotoGP. І вже за рік там може пройти гонка Ф-1.

Автодром буде закрито наприкінці цього місяця для проведення робіт, зокрема, знесення боксів та будівництва нових об'єктів. Проєктом займається архітектор багатьох трас Формули-1 Герман Тільке.

Зауважимо, що Гран-прі Аргентини Формули-1 проводився з 1953 до 1998 року на трасі імені Хуана й Оскара Гальвесів у Буенос-Айресі.

Нагадаємо, що новий сезон Формули-1 з новим технічним регламентом стартує етапом в Австралії 6 березня.

Раніше з'явилася інформація, що керівник Мерседес Тото Вольфф веде переговори про продаж своїх акцій в команді, що призведе до рекордної оцінки її вартості.