Liberty Media може продати Формулу-1 в 2026 році

Власник Формули-1 Liberty Media розгляне варіант із продажем автомобільної серії наступного року.

Про це повідомляє The Times.

Згідно з джерелом, Liberty задумається про продаж "королеви автоспорту" в 2026 році, щоб встигнути заробити на цьому до того, як серія почне втрачати у вартості.

Американська компанія придбала Formula 1 Group у 2017 році у Delta Topco, що належала низці інвестиційних компаній. Це поклало край 40-річному правлінню Берні Екклстоуна на посаді президента серії.

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Під керівництвом Liberty зріс інтерес до Формули-1, у тому числі завдяки серіалу "Drive to Survive" від Netflix.

Зазначимо, що Liberty Media вже мала пропозицію щодо продажу Ф1. У 2023 році Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії пропонував 20 мільярдів доларів, що на 15,6 мільярда більше, ніж те, скільки Libety заплатила в 2017 році.

Тодішній генеральний директор Liberty Грег Маффей відхилив цю пропозицію, назвавши це спекуляцією. Хоча він натякнув, що запропонована сума була значно нижчою за ту, яку бажає отримати американська компанія.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Грег Маффей залишив посаду генерального директора Liberty Media.

Раніше стало відомо, що відомий британський телеведучий запропонував, як Формула-1 може вирішити проблему нудних гонок.