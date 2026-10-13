Двигуни V8 повернуться у 2030 році – президент FIA

Президент Міжнародної автомобільної федерації Мохаммед Бен Сулайєм заявив, що Формула-1 перейде на двигуни V8 із сезону-2030.

Про це він повідомив у Кігалі під час презентації майбутнього Гран-прі Африки в Руанді, інформує racingnews365.

"Новий V8 дебютує у 2030 році", – заявив Бен Сулайєм.

За його словами, зміни мають зробити боліди приблизно на 80 кілограмів легшими, а витрати на розробку та двигуни – скоротити щонайменше на 50%. Ще одна мета – повернути характерне звучання, яке цінують уболівальники.

Керівник FIA також запевнив, що має підтримку керівництва Формули-1 та виробників силових установок.

Раніше можливими термінами повернення V8 називали 2030 та 2031 роки.

Востаннє двигуни V8 використовували у чемпіонаті в сезоні-2013. Із 2014 року їх замінили гібридні силові установки з турбодвигунами V6.

Напередодні повідомлялося, що керівництво Формули-1 уклало 10-річну угоду з урядом Руанди, повернувши змагання "Королеви автоспорту" на африканський континент.