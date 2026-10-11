Бездоганний Ферстаппен, завал Макларен, Антонеллі за крок від титулу: підсумки Гран-прі Сінгапуру

Всього тиждень пройшов після неймовірної гонки в Малайзії і ось Формула-1 прощається з азійським турне нічними перегонами в Сінгапурі.

Перемога Макса Ферстаппена, провали Макларен та Гамільтона і багато іншого в наших традиційних підсумках етапу "королеви автоспорту".

Ред Булл повертаються на вершину

Два етапи, дві абсолютно різні конфігурацію, але з одним переможцем. Макс Ферстаппен після засухи в 301 день без перемог вирішив повернутися назад у часі і знову почав домінувати.

Можливо хтось сприйняв успіх в Малайзії, як випадковість або вдачу, однак Ред Булл доводять, що після літньої перерви вони дійсно є найкращими після Мерседес.

Диктатор поверунвся https://t.co/VpHvlb9xLT — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 10, 2026

Якщо на Гран-прі Бахрейну чимало було сподівань на швидкість Макларен, то в Сінгапурі вже Феррарі виглядали одними з фаворитів, однак, що одні, що інші не змогли змагатись за перемогу із Ферстаппеном, темп "биків" виріс і це дає нідерландцю надії не просто на гарний фініш сезону, а й на боротьбу за титул вже наступного сезону.

Не так добре вікенд склався для Ісака Аджара, який весь час стикався з різними проблемами з болідом, однак його прорив з 22 місця на 10 також не залишився без уваги.

Настрій Аджара: дайте мені справжніх вуличних перегонів https://t.co/s76OGzPd5F — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 10, 2026

І хоча боротьба за обидва титули вже вирішена, однак позаду може розгорнутись цікава конкуренція за позиції. Між другим Джорджом Расселлом та шостим Ландо Норрісом наразі усього 37 очок різниці, а між ними поборотись за позиції в загальному заліку можуть Льюїс Гамільтон, Макс Ферстаппен та Шарль Леклер.

У Кубку Конструктоів Феррарі мають відставання від Мерседес у понад 100 очок і перевагу над Макларен на ті самі 100 залікових балів, а ось Ред Булл скоротив до мінімуму різницю з британським колективом – 7 поїнтів за 6 етапів до кінця (за умови, що гонки в Катарі та Абу-Дабі відбудуться).

Феррарі були близькими, але…

Скудерія дійсно була швидка і це було прогнозовано, Сінгапур мабуть остання траса цього сезону, яка технічно підходить "червоним". Але у кваліфікаціях і гонках не вистачило дещиці, а вона була необхідна на такій необгінній трасі.

Якщо в спринті швидким був Льюїс Гамільтон, то в гонці вже Шарль Леклер створював проблеми для Макса Ферстаппена, однак цього було замало для перемоги.

Очікуваних 2-3 італійську команду позбавив сам Гамільтон, що не захотів їхати на піт-стоп під час віртуальної машини безпеки наприкінці перегонів.

Гамільтон після гонки: Вибачте, хлопці. Сьогодні я підвів вас цією стратегією – це було моє рішення. Ми втратили через це цінні очки. Спробую це компенсувати в наступному заїзді. 📻 | Lewis Hamilton after the race: “Sorry, boys. I let you down today with that strategy, my call. Lost us valuable points. I’ll try and make up for it in the next one. Great job with the pit stops.” https://t.co/0u6HVEY6wR — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) October 11, 2026

Можливо, це був останній шанс Феррарі поборотись за перемогу, а можливо оновлення в США, які мають стати останніми великими змінами боліду до кінця сезону, принесуть великий прогрес і Скудерія допоможе своїм пілотам у боротьбі за друге місце загального заліку чемпіонату.

Антонеллі за крок від чемпіонського титулу

Андреа Кімі Антонеллі очікувано відіграв очки в Джорджа Расселла і завдяки помилці Гамільтона 10 відіграних балів перетворились на 13, а це означає, що італійцю потрібно збільшити перевагу всього на 23 пункти, щоб достроково стати чемпіоном світу вже за два тижні в Остіні.

Тобто Антонеллі необхідно перемагати на Гран-прі США і очікувати, що напарник по команді фінішує не вище 9 сходинки.

Расселл звичайно прорвався з 19 позиції на 9, однак Сінгапур це точно не найкращий трек для зміни елементів силової установки, адже обгони навіть за значної переваги в темпі тут вкрай складні.

https://t.co/01LLc3Weob — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 11, 2026

Британець тепер має думати про збереження другого місця в загальному заліку, адже всі конкуренти відіграли значну кількість очок і тепер дихають в спину гонщику Мерседес, якому цей сезон варто забути, як кошмарний сон.

Черговий провал Макларен

Це вже навіть не смішно. Чинний чемпіон світу та переможець Кубку Конструкторів раз за разом потрапляють в різного роду інциденти, що змушують конкурентів сміятись, а фанатів плакати.

Подвійний схід у Баку через Колапінто, невдала стратегія в Малайзії, а згодом і виліт Норріса за межі траси під сейфті-каром і до цього додалось ще зіткнення пілотів "папаї" у спринті.

https://t.co/D5gO3HqS92 — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 10, 2026

Так, у гонці "маки" трохи виправились, однак 4-5 місця вдалось здобути виключно через штраф Расселла, проблеми з болідом Аджара та стратегічну помилку Гамільтона. За темпом "папая" відставали і доволі швидко Макларен від другої сили пелотону опустились до четвертої.

Попереду ще 6 етапів і деякі траси мають пасувати більше до машини Норріса та Піастрі, однак проблеми команди зараз не лише в темпі, а й в рішеннях, що приймають стратеги та гонщики.

Якщо ці проблеми не виправити, то Макларен очікує 4 місце в Кубку Конструкторів за підсумками сезону-2026.

Лоусон та Гюлькенберг, що змогли втримати позаду топів

Саме так, лише ці двоє зуміли втримати позаду Джорджа Расселла та Ісака Аджара, які за 62 кола відіграли 22 позиції на двох.

Що цікаво, і в напарника Лоусона, і в напарника Халка гонка пройшла значно гірше. Габріель Бортолетто був змушений зійти, а Арвід Лінблад після зіткнення на старті не зумів відіграти програні позиції.

У підсумку серед середняків лише Лоусон та Гюлькенберг заробили очки і в спринті, і в гонці. Також можна відзначити Олівера Бермана, який зумів скористатись завалом Макларен і фінішувати шостим у спринті, однак вже в гонці Хаас не були такими конкурентоспроможними.

- мамо, я хочу мерч по формулі - доцю, у нас і так вже багато мерчу по формулі 1! https://t.co/3oY1JnZOx2 — beyvoro | naughty birdie (@beyvoro) October 7, 2026

З гіршої точки зору хочеться відзначити Астон Мартін, що дали надію на камбек в Малайзії, але швидко її вбили в Сінгапурі. На колектив Едріана Ньюї чекає ще багато роботи, щоб повернутись бодай в боротьбу за мінімальні очки.

Шалений Боттас

Ну і завершити підсумки хочеться найкращою історією вікенду, а саме подорожжю Вальттері Боттаса.

Фінський пілот команди Каділак доїхав з Малайзії в Сінгапур на велосипеді, подолавши 350-кілометрову дистанцію між локаціями .

Дорога зайняла у нього 4 дні, з яких найважчими виявилися другий і третій дні, коли він долав по 160 км за день.