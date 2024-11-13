Власник Формули-1 залишився без виконавчого директора

Виконавчий директор Liberty Media Грег Маффей, якій належить контрольний пакет акцій Формули 1, залишить свою посаду після закінчення чинного контракту наприкінці року.

Про це повідомляє Motorsport.com.

Тимчасовим наступником Маффея стане голова ради директорів Liberty Media Джон Мелоун.

"Майже 20 років, які я провів на чолі Liberty Media, були неймовірно корисними, стимулюючими та нескінченно насиченими. Нелегко залишати таку динамічну компанію, як Liberty Media, але я впевнений, що зараз найкращий час", – зазначив Маффей.

Зазначається, що Маффей був рушійною силою придбання компанією Формули-1 у 2017 році. Раніше цього року Liberty також оголосила, що придбає MotoGP.

Нагадаємо, що перед стартом сезону 2025 року Формула 1 проведе великий вечір, під час якого всі команди серії представлять свої боліди та лівреї.