Джекі Стюарт – легенда "героїчної" епохи Формули-1

Сьогодні, 11 червня, 86 років виповнюється триразовому чемпіону світу і борцю за безпеку автоспорту – серу Джекі Стюарту. Шотландець увійшов в історію як жива легенда "героїчної", або ж "романтичної" епохи Формули-1, що охоплює 60-ті й 70-ті роки – час, коли боліди для перегонів збирали кілька ентузіастів "у гаражі", а будь-який виїзд на трасу міг стати для гонщика останнім.

Ранні роки

11 червня 1939 року в шотландському селі Мілтон у сім'ї дилера автомобілів "Ягуар" Боба Стюарта народився другий син – Джекі. Атмосфера перегонів оточувала нашого героя з самого дитинства: батько був мотогонщиком-аматором, а старший брат Джиммі – автогонщиком, який одного разу навіть вийшов на старт Формули-1.

Після того як Джиммі отримав серйозні травми на Нюрбургрингу, батьки попросили Джекі підшукати собі безпечніше хобі, і він захопився стендовою стрільбою. Виходило це в нього настільки добре, що всерйоз йшлося про виступ на Олімпіаді 1960 року в Римі.

Однак, попри амбітні плани, легендарний гонщик не зміг потрапити до національної збірної. Розчарування було настільки сильним, що молодший Стюарт вирішив закинути стрільбу і повернувся до автоперегонів, а вже в 1963 році він домігся перших успіхів у кузовних чемпіонатах.

У 1964 році Кен Тіррелл запросив Джекі на тести боліда Формули-3. Після того як Стюарт із легкістю перевершив час кола Брюса Макларена, йому запропонували місце в команді. А вже після приголомшливого сезону в "трійці" Стюарт опинився у Формулі-1 – за кермом BRM на старті сезону 1965 року.

BRM

За часів, коли лише шість пілотів за підсумками заїзду отримували очки, заробити заліковий бал у дебютній гонці вважалося ознакою майбутнього чемпіона. Саме так і сталося з Джекі – він посів 6-те місце на Гран-прі ПАР.

Але далі було більше: на наступному етапі в Монако наш герой завоював свій перший подіум, приїхавши третім, а в Бельгії та Франції фінішував другим. Три призові місця в чотирьох перегонах – це був неймовірно сильний початок кар'єри у Формулі-1.

Звичайно, наздогнати Джима Кларка, який домінував на "Лотусі", Стюарт не міг. Проте вже на Гран-прі Італії Джекі здобув свою першу перемогу в "королівських перегонах".

Джекі Стюарт - переможець Гран-прі Італії 1965 року Getty Images

На повному серйозі йшла боротьба за другу сходинку з Гремом Хіллом – за два етапи до кінця гонщиків розділяло лише одне очко. Однак цим планам завадили сходи з дистанції в Мексиці та США. За підсумками свого першого сезону шотландський пілот посів третє місце.

Сезон 1966 року Стюарт розпочав із перемоги в Монако. А наступний етап у Бельгії ледь не став останнім для шотландця.

Після важкої аварії він опинився затиснутий у боліді з пробитим бензобаком. Від важких наслідків врятували Грем Хілл і Боб Бондюрант, які вилетіли в тому ж самому місці і вчасно нагодилися на допомогу і змогли витягти Джекі з розбитої машини.

Наш герой відбувся кількома переломами, через що пропустив перегони у Франції, проте у Великій Британії Стюарт уже знову вийшов на старт.

Про будь-які хороші результати не йшлося: команду BRM переслідували проблеми з надійністю, і за два сезони 1966-1967 Джекі лише п'ять разів зумів дістатися до фінішу.

Matra International

На старт сезону 1968 року команда Matra Sports вивела нові боліди з власним двигуном. Паралельно з цим з'явилася і "додаткова" команда – Matra International, яка використовувала те саме шасі, але з популярним на той момент мотором Ford Cosworth DFV. А керував другим колективом уже згадуваний у нашій історії Кен Тіррелл.

Як основного пілота він, звісно ж, узяв Стюарта. І якщо в наш час подібні рішення пов'язані з підписанням контрактів та іншою бюрократією, то тоді початок славної співпраці Кена і Джекі було "закріплено" простим рукостисканням.

На першому етапі в ПАР підвів той самий двигун, який вважався найкращим. А перегони в Іспанії та Монако наш герой був змушений пропустити через чергову травму. Повернувся в кокпіт Стюарт у Бельгії, а в Нідерландах, під проливним дощем, здобув першу перемогу за кермом нової команди.

Стюарт відчайдушно намагався надолужити згаяне на початку року. Подіум у Франції, а також перемоги в Німеччині та США призвели до того, що за один етап до кінця Джекі лише на 3 очки відставав від Грема Хілла. Шанси на титул були дуже високі, але перегони в Мексиці Стюарт провів дуже слабко і не зміг набрати очки.

Об'єднана Matra

Поки Стюарт у "вторинній" команді вигравав гонки, здобував подіуми і боровся за титул, "головна" Матра мала серйозні проблеми – за весь сезон 1968 року вона набрала лише 8 очок у Кубку конструкторів. З цієї причини в 1969 році "основний" колектив був закритий, а всі зусилля були зосереджені на підтримці Тіррелла і Стюарта.

Результат виявився просто приголомшливим. Комбінація французького шасі, "народного" англійського двигуна та шотландського пілота була поза конкуренцією. У перших шести Гран-прі чемпіонату Стюарт здобув шість перемог.

Після такого впевненого домінування Джекі Стюарт за три етапи до кінця сезону завоював свій перший чемпіонський титул.

Але будь-які казки рано чи пізно закінчуються. У Формулу-1 втрутилася політика: Матра поставила умову – шасі постачатимуться лише в комплекті з їхніми власними двигунами. А оскільки ці мотори були відверто слабкими, Кену Тірреллу довелося повністю відмовитися від співпраці. Так Стюарт, отримавши чемпіонський кубок, залишився без швидкого боліда.

Тиррелл

Будучи на вершині, наш герой міг би без зусиль знайти місце в будь-якому топколективі того часу. Однак він вирішив залишитися вірним Тірреллу, який побачив лише один вихід із ситуації, що склалася, – створити нову команду імені самого себе. Зрозуміло, перший сезон після всіх змін обернувся очікуваним провалом.

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Поки Дерек Гарднер розробляв нове шасі Tyrrell 001 у старому гаражі Кена, Джекі доводилося виступати на застарілому March 701.

Стюарт робив усе можливе, щоб проявити свій чемпіонський талант, і навіть виграв гонку в Іспанії. Однак у більшості заїздів він сходив з дистанції через технічні несправності. До фінішу Джекі дістався лише п'ять разів і за підсумками сезону посів п'яте місце в особистому заліку.

Перша "власна" машина команди виявилася відверто сирою і страждала від безлічі проблем. Але вже на другому етапі чемпіонату 1971 року в Іспанії Джекі Стюарт отримав новенький Tyrrell 003 і почав творити історію.

Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

У наступних шести гонках він здобув п'ять перемог. Як і минулого разу, другий чемпіонський титул Стюарт оформив за три етапи до кінця сезону.

Стюарт проти Фіттіпальді

Сезони 1972-1973 років увійшли в історію як роки протистояння Джекі Стюарта та Емерсона Фіттіпальді – двох найкращих пілотів свого часу, а на думку деяких експертів – і всієї історії Формули-1.

Емерсон Фіттіпальді та Джекі Стюарт Getty Images

Про велич цих чемпіонів говорить і статистика. Якщо вибудувати всіх мультичемпіонів за співвідношенням кількості перемог до кількості поулів, то на першому місці опиниться Емерсон (14 перемог/6 поулів = 2,33), а на другому – Джекі (27/17 = 1,58).

Чемпіонат 1972 року починався доволі оптимістично – Стюарт переміг в Аргентині. Однак невдовзі стало даватися взнаки те, що хоч і чемпіонська, але торішня машина вже застаріла. Фіттіпальді, у якого був новенький Лотус, швидко перехопив ініціативу.

У перших п'яти перегонах шотландець двічі зійшов з дистанції, а етап у Бельгії і зовсім довелося пропустити через медичні проблеми. У результаті між суперниками утворився розрив у цілих 16 очок – за мірками того часу це було дуже багато.

Повернутися на вершину подіуму Джекі зміг тільки у Франції. Але радість була недовгою – у Великій Британії знову переміг Емерсон.

За чотири гонки до кінця сезону між претендентами зберігався той самий розрив у 16 очок. Саме тоді, нарешті, був готовий новий Tyrrell 005, і у Стюарта з'явилася ще одна надія – на ривок у завершальній частині чемпіонату.

Ця машина справді дозволяла боротися на рівних, проте на етапах в Австрії та Італії наш герой не зміг набрати очок, що остаточно позбавило його шансів на титул. Перемоги Стюарта в Канаді та США вже нічого не вирішували – до того моменту Фіттіпальді оформив чемпіонство.

Стюарт проти Фіттіпальді, частина 2

Розпочався сезон 1973 року з двох перемог Емерсона, включно з його домашнім етапом у Бразилії. Але Джекі Стюарт був поруч – третє та друге місця відповідно. А вже в ПАР шотландець піднявся на вершину подіуму, отримавши у своє розпорядження новенький Tyrrell 006.

В Іспанії Стюарт зійшов, а Фіттіпальді здобув третю перемогу в чотирьох гонках. Відрив у чемпіонаті зріс до 12 очок, і на той момент здавалося, що бразилець міцно взяв ситуацію під контроль і впевнено йде до другого титулу. Однак потім ініціативу перехопив Стюарт – він здобув перемоги в Бельгії та Монако.

Джекі Стюарт мчить до перемоги на Гран-прі Бельгії 1973 Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Етапи у Швеції, Франції та Великій Британії обидва претенденти провели невиразно. А ось у Нідерландах і Німеччині знову переміг Джекі. Причому обидві гонки завершилися командними дублями Tyrrell.

Після таких успіхів, друге місце в Австрії та четверте в Італії виявилися достатніми, щоб шотландець оформив свій третій чемпіонський титул за два етапи до кінця сезону.

Варто зазначити, що перемога на Нюрбургринзі стала для Стюарта 27-ю, що було рекордом на ті часи. Цей показник залишався найкращим аж до 1987 року, поки його не перевершив легендарний "Професор" Ален Прост.

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Перед останніми перегонами у США наш герой зробив офіційну заяву, яка прозвучала немов грім серед ясного неба: він вирішив завершити кар'єру у Формулі-1, перебуваючи на самому піку слави. Це рішення Джекі ухвалив, перш за все, заради дружини і дітей. Тим більше в той момент він був упевнений, що залишає команду в надійних руках.

Франсуа Север

Ця історія не була б повною, якби окремим розділом не згадати Франсуа Севера – пілота, який починаючи з середини 1970 року був напарником Стюарта.

Франсуа Север і Джекі Стюарт Getty Images

Дуже швидко гонщики здружилися і стали не просто першим і другим пілотом, а вчителем і учнем. Після кожної гонки вони обговорювали минулий заїзд, і Стюарт постійно давав Северу поради та настанови.

Франсуа також проводив багато вільного часу з Джекі та його сім'єю – дружиною Гелен і двома дітьми. Вони навіть разом їздили у відпустку і жартували, що юний француз – їхній третій син.

Найбільш пам'ятним епізодом на трасі стало Гран-прі Нідерландів 1973 року. Стюарт лідирував, але в якийсь момент неправильно перемкнув передачу. Замість того, щоб здійснити легкий обгін, Север теж скинув швидкість.

Коли після перегонів між пілотами відбувся діалог, Франсуа пояснив свій вчинок тим, що хотів би здолати Джекі в боротьбі, а не просто скористатися його помилкою.

До кінця того року француз став уже повноцінним пілотом топрівня. Надійшла навіть пропозиція від самого Енцо Феррарі – від чого в ті часи рідко відмовлялися. Однак, за порадою свого наставника, Север вважав за краще залишитися в колективі Тіррелла, де мав стати лідером команди 1974 року.

Оскільки в минулі сезони перегони в США складалися добре, Джекі та Франсуа розраховували на високий результат. Вони навіть домовилися, що чемпіон пропустить уперед напарника, символічно передавши йому естафету.

Але цим планам не судилося збутися – у кваліфікації Франсуа боровся за поул і припустився помилки, яка виявилася для нього фатальною. Траса, на якій двома роками раніше Север здобув свою першу і єдину перемогу, у 1973-му забрала його життя. На знак поваги до загиблого друга Стюарт відмовився від участі в перегонах.

На 22-й хвилині художнього фільму "Перегони" (Rush) як фонова подія показана смертельна аварія пілота, чиє ім'я не згадується в кадрі. Однак ідеться саме про трагедію, що трапилася з Франсуа Севером.

Розбитий болід Франсуа Севера в художньому фільмі "Перегони" (Rush) Кадр із фільму "Перегони" (Rush), режисер - Рон Ховард, 2013 рік

Боротьба за безпеку

Смерть друга стала справжнім шоком для Джекі. Однак не лише цей випадок вплинув на нього. За період кар'єри нашого героя лише в офіційних заїздах загинули 8 пілотів. Найвідомішим із них був Йохен Ріндт, який посмертно став чемпіоном світу в 1970 році.

Про питання безпеки Стюарт всерйоз задумався ще після своєї аварії в Бельгії 1966 року і вже тоді почав активно займатися цим питанням. Зокрема, він привозив на всі перегони лікаря, закріпив у боліді гайковий ключ, активно просував нові стандарти екіпірування, а також закликав пілотів бойкотувати небезпечні траси.

Продовжив свою діяльність Джекі і після закінчення кар'єри. Він активно використовував свій статус зірки перегонів, щоб через ЗМІ впливати на громадську думку і, попри протидію організаторів, публічно критикував жалюгідний стан багатьох трас.

Поступово справа зрушила з мертвої точки, і шотландець увійшов до числа радників і експертів FIA з питань безпеки. Крім перерахованого вище, він активно виступав за появу зон вильоту і "м'яких" захисних бар'єрів.

У тому, якою ми бачимо Формулу-1 сьогодні, є величезний внесок Джекі Стюарта. Саме за це шотландець у 2001 році отримав лицарський титул.

Гран-прі Стюарта

У 1997 році Джекі повернувся у Формулу-1 як керівник команди, яку заснував разом зі своїм сином – Полом. Попри те, що цей проєкт був створений з нуля, шотландська сім'я змогла отримати велику підтримку з боку Ford, який постачав мотори для болідів.

За порадою свого колишнього суперника – Емерсона Фіттіпальді, Стюарт підписав молодого бразильського пілота Рубенса Баррікелло, який приїхав другим на Гран-прі Монако та здобув перші очки для колективу.

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Однак загальна картина в сезонах 1997-1998 була відверто катастрофічною. Машини раз у раз сходили з дистанції через технічні проблеми. За два роки підопічні Джекі лише чотири рази змогли набрати очки (за системою 10-6-4-3-2-1).

На третій же рік у команди, нарешті, з'явилися яскраві промені надії, і 1999-й став справжнім проривом. Значно зросла кількість фінішів, гонщики почали часто набирати очки і навіть іноді – здобували подіуми. Звісно, відбувалося все це позаду Макларена, Феррарі та Джордана, проте за Стюартом закріпився статус "кращого серед інших".

Зірковою годиною для приватного колективу став Гран-прі Європи. Звісно, не без допомоги проблем у топпілотів, проте Джонні Херберт виграв ті перегони. Завдяки цьому Джекі Стюарт зміг "згадати молодість" і знову піднятися на подіум Гран-прі Формули-1 – нехай і вже в зовсім іншому статусі.

Церемонія нагородження на Гран-прі Європи 1999: Джонні Херберт (1 місце), Джекі Стюарт (керівник команди) і Рубенс Баррікелло (3 місце) Getty Images

А далі шлях команди перервався так само раптово, як і колись гоночна кар'єра шотландця. Несподівано для всіх наш герой продав свій перегоновий колектив автоконцерну Ford, який перейменував її на Jaguar Racing.

Наші дні

Після того, як у 2016 році у його дружини Гелен було діагностовано деменцію, Джекі заснував фонд Race Against Dementia, який фінансує дослідження в цьому напрямі.

У квітні 2025 року, для підтримки все того ж фонду, шотландець провів пам'ятне коло на своєму чемпіонському Тірреллі 1973 року, а пізніше виставив на аукціон шолом, підписаний усіма 20 нині живими чемпіонами світу, включно з Міхаелем Шумахером.

Попри досить похилий вік, сер Джекі Стюарт, як і раніше, залишається активною особистістю, продовжує просувати свої ініціативи, зокрема за допомогою соціальних мереж, а також просто висловлює свої думки про сучасні перегони.