Сайнс: Розумію рішення Феррарі підписати контракт із Гамільтоном

Іспанський пілот Феррарі Карлос Сайнс прокоментував рішення команди підписати британця Льюїса Гамільтона.

Слова гонщика наводить портал grandprix247.

"Звичайно, я розумію рішення Феррарі підписати контракт із семиразовим чемпіоном Формули-1. Розумію, що це може вплинути на команду, зробити її привабливішим місцем для інших людей.

Саме тому, якщо говорити про реакцію на рішення Феррарі, я можу сказати, що воно не сильно мене зачепило. Тому що ти розумієш, що тебе вирішили замінити не просто якимось іншим пілотом, а одним із найкращих гонщиків, що колись виступали у Формулі-1.

Тож якщо хтось і справді повинен замінити мене у Феррарі, то нехай це буде саме він", — сказав Сайнс.