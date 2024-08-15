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Сайнс: Розумію рішення Феррарі підписати контракт із Гамільтоном

Руслан Травкін — 15 серпня, 16:56
Сайнс: Розумію рішення Феррарі підписати контракт із Гамільтоном
Карлос Сайнс
Getty images

Іспанський пілот Феррарі Карлос Сайнс прокоментував рішення команди підписати британця Льюїса Гамільтона.

Слова гонщика наводить портал grandprix247.

"Звичайно, я розумію рішення Феррарі підписати контракт із семиразовим чемпіоном Формули-1. Розумію, що це може вплинути на команду, зробити її привабливішим місцем для інших людей.

Саме тому, якщо говорити про реакцію на рішення Феррарі, я можу сказати, що воно не сильно мене зачепило. Тому що ти розумієш, що тебе вирішили замінити не просто якимось іншим пілотом, а одним із найкращих гонщиків, що колись виступали у Формулі-1.

Тож якщо хтось і справді повинен замінити мене у Феррарі, то нехай це буде саме він", — сказав Сайнс.

Нагадаємо, 29-річний іспанець знайшов собі команду на наступний сезон. Він підписав контракт із Вільямс.

Льюїс Гамільтон Формула 1 Карлос Сайнс Феррарі

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