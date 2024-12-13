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Чемпіон Автоспорт

Бортолето отримав приз "Новачок року" від FIA

Володимир Максименко — 13 грудня 2024, 22:52
Бортолето отримав приз Новачок року від FIA
Габріель Бортолето
Фото Формула-3

Переможець Формули-2 Габріель Бортолето отримав спеціальну нагороду "Новачок року" від FIA.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Нагадаємо, що бразильський пілот виграв Формулу-3 та Формулу-2 у статусі новачка змагань.

Бортолето вже підписав контракт із командою Заубер та у наступному сезоні дебютує у Формулі-1. На думку легендарного Алонсо, Бортолето стане найкращим серед новачків турніру.

Раніше стало відомо, під яким номером Габріель виступатиме у наступному сезоні.

Формула 1 Габріель Бортолето

Габріель Бортолето

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