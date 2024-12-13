Бортолето отримав приз "Новачок року" від FIA
Габріель Бортолето
Фото Формула-3
Переможець Формули-2 Габріель Бортолето отримав спеціальну нагороду "Новачок року" від FIA.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Нагадаємо, що бразильський пілот виграв Формулу-3 та Формулу-2 у статусі новачка змагань.
Бортолето вже підписав контракт із командою Заубер та у наступному сезоні дебютує у Формулі-1. На думку легендарного Алонсо, Бортолето стане найкращим серед новачків турніру.
Раніше стало відомо, під яким номером Габріель виступатиме у наступному сезоні.