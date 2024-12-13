Бортолето отримав приз "Новачок року" від FIA

Переможець Формули-2 Габріель Бортолето отримав спеціальну нагороду "Новачок року" від FIA.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Gabriel Bortoleto is the 2024 FIA Rookie of the Year 👏



Make sure to watch the FIA Awards ceremony live now on FIA YouTube channel.#FIAAwards2024 pic.twitter.com/ezpy9sVg9S — FIA (@fia) December 13, 2024

Нагадаємо, що бразильський пілот виграв Формулу-3 та Формулу-2 у статусі новачка змагань.

Бортолето вже підписав контракт із командою Заубер та у наступному сезоні дебютує у Формулі-1. На думку легендарного Алонсо, Бортолето стане найкращим серед новачків турніру.

Раніше стало відомо, під яким номером Габріель виступатиме у наступному сезоні.