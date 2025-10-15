Поява "нового" Піастрі та останній шанс Ферстаппена: прев'ю Гран-прі США

Після не дуже багатого на події, однак вкрай цікавого на результати Гран-прі Сінгапуру Формула-1 завітає до США, де відбудеться продовження битви за титул чемпіона світу, який набуває все більшої драматичності.

Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні 19 гонки сезону, що відбудеться в Остіні, штаті Техас, вже цими вихідними.

Історична довідка

Перший етап у США відбувся ще у 1908 році в Саванні в штаті Джорджія під назвою American Grand Prize. З сезону 1959 гонка в Америці увійшла до переліку Гран-прі Формули-1.

Вже 13 раз поспіль престижний етап приймає траса "Америк", яка була побудована у 2012 році, якраз для гонок Ф-1. Спроектував гоночне кільце один із найвідоміших конструкторів сучасних треків – німецький архітектор та дизайнер трас Формули-1 Герман Тільке, який славиться прогресивним підходом.

Вперше Формула-1 приїхала до Техасу у тому ж 2012-му. Це було повернення "королівських перегонів" у США, після останнього етапу на Індіанаполісі у 2007 році. Навколо нової траси "Америк" був небувалий ажіотаж.

Це останній "новий" автодром, на якому встиг проїхати гонку до остаточного завершення кар'єри "Червоний Барон" Міхаель Шумахер, а інша легенда автоспорту Кімі Райкконен саме на цьому треку здобув свою останню перемогу в кар'єрі.

Рекорди Гран-прі США

Найбільше перемог на Гран-прі США (не враховуючи ГП-Маямі та Лас Вегаса) в межах "королівських перегонів" має пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон – 6.

Сер Льюїс встиг виграти і на Індіанаполісі і на Америк, а ось другий за кількістю перемог тут, Міхаель Шумахер, здобував перемоги лише на автодромі, що приймає легендарний заїзд Інді-500 – цілих 5 разів, 4 з яких поспіль.

Серед команд найкращий показник продовжує утримувати Феррарі з 11 тріумфами на Гран-прі США, останній з яких стався минулого року, завдяки перемозі Шарля Леклера, яка наразі є останньою для монегаска в Ф-1.

Друге місце ділять відразу два колективи Лотус та Макларен – по 8.





Конфігурація треку

Автодром має довжину 5,513 метра та містить 20 поворотів з двома зонами DRS, а дистанція Гран-прі становить 56 кіл. Гоночне кільце спроєктовано на подобі старих європейських трас – асфальт плавно обтікає природний ландшафт.

Головна особливість треку – величезний перепад висот: уже на підйомі до першого повороту боліди підіймаються на 41 метр. На першому гальмуванні доволі часто стаються обгони. Далі траса проходить через серію швидких S-поворотів, схожих на знаменитий "Меджік Снейк" у Сільверстоуні, і переходить у технічну середину кола з різкими гальмуваннями.

Заключний сектор — це баланс точності й стабільності: вузька послідовність поворотів і вихід на довгу задню пряму, де швидкість перевищує 330 км/год. Саме тут найчастіше вирішується доля позицій.

Рекордний час у гонці на автодромі Америк продемонстрував Шарль Леклер на Феррарі у 2019 році – 1:36,169.

Конфігурація траси Америк F-1

Шини, стратегії та погода у США

Гран-прі США стане другою гонкою сезону, для якої Pirelli привезе три несуміжні суміші, востаннє це було на трасі Спа-Франкоршам, і доступними шинами знову будуть C1 як Hard, C3 як Medium і C4 як Soft.

У Бельгії через погану погоду не вдалося з'ясувати, як цей вибір міг вплинути на стратегію, тому гонка в COTA може стати першим реальним випробуванням цього вибору, який передбачає використання більш жорсткої гуми Hard, ніж торік на американській трасі, тоді як Medium і Soft залишилися без змін.

"Збільшена різниця в характеристиках між найжорсткішою і середньою сумішами, теоретично, може призвести до двох сценаріїв. Якщо пілоти віддадуть перевагу C1, найповільнішій, але й найстабільнішій з трьох, то вони зможуть проїхати гонку з однією зупинкою, поєднуючи її з C3. З іншого боку, використання останньої разом з C4, що має покращену стійкість до зносу, дасть швидші часи кола, але майже напевно вимагатиме двох зупинок", – йдеться у повідомленні Pirelli.

Минулого року найпопулярнішим вибором стратегії був один піт-стоп, з використанням харду та мідіуму протягом заїзду, тому Pirelli вирішили трохи урізноманітнити комплектацію гуми та можливі рішення від команд.

Якщо погода в Сінгапуру два тижні тому була непередбачуваною та мінливою, то ось у США протягом усього етапу прогнозується спека до +34°C без опадів.

Фаворити та інтриги Гран-прі США

Найбільшою інтригою, як, мабуть, і в усіх майбутніх гонках буде питання, хто ж опиниться вище за підсумком заїзду – Оскар Піастрі чи Ландо Норріс, а можливо Макс Ферстаппен ще втрутиться в боротьбу за титул?

Після чергового ганебного випадку "правил папая", в яких Піастрі після жорсткої боротьби з напарником опинився позаду, особливо цікаво подивитися на реакцію австралійця і те, як він буде боротися з напарником (можливо на нас нарешті очікує історія протистояння Росберга та Гамільтона?).

Минулого тижня звичайно здивував і Мерседес Джорджа Расселла, який був безумовно найкращим за підсумками Гран-прі, однак чи вистачить "срібним стрілам" запасу, щоб нав'язати боротьбу і в США – буде цікаво поспостерігати.

Ну і не забуваємо про Макса Ферстаппена, нідерландець досі претендує на титул, але етап в Остіні може покласти край надіям на 5-й титул поспіль, тому необхідно відіграти якомога більше очок у Макларенів.

Окрім того, вже в суботу відбудеться демоверсія основної гонки, у вигляді спринту. І хоч спринт далеко не завжди демонструє справжній гоночний темп (згадаємо успіх Гамільтона в Китаї та Антонеллі в Маямі), проте перші зіткнення між лідерами чемпіонату можуть відбутися ще до основного заїзду.

Прогноз Чемпіона

Гран-прі США радше за все матиме дві крайності. Або це буде вкрай цікава і насичена боротьбою гонка, або ж нудна перемога одного з фаворитів усього вікенду.

Зробимо свою ставку на запеклу боротьбу двох Макларенів та перемогу Оскара Піастрі, яка закріпить його на вершині особистого заліку.

Розклад Гран-прі США

П'ятниця, 17 жовтня

20:30 – 21:30. Перша практика

00:30 – 01:14. Спринт-кваліфікація

Субота, 18 жовтня

20:00 – 20:30. Спринт

00:00 – 01:00. Кваліфікація

Неділя, 19 жовтня

22:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі США в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine

Нагадаємо, що після 18 етапів Формули-1 сезону-2025 особистий залік пілотів очолює представник Макларен Оскар Піастрі, який допоміг команді захистити статус володаря Кубку конструкторів.