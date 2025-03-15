Як зрозуміти Формулу-1? DRS, Halo, та інші нюанси "королеви автоспорту"

Цими вихідними повертається найшвидший, найтехнологічніший та найбільш популярний автоспорт у світ – Формула-1! Якщо ви тільки додивилися Drive to Survive (Жени, щоб вижити, – прим.) на Netflix, вперше побачили кваліфікацію, що нещодавно завершилася на Гран-прі Австралії, або просто хотіли зрозуміти, що таке Ф-1, то цей матеріал саме для вас.

Чемпіон підготував для вас невеликий гайд, щоб допомогти вам розібратися з "королевою автоспорту" та із комфортом дивитися гонки прийдешнього сезону.

Що ви знайдете у цьому посібнику?

Що таке Формула 1? – короткий огляд історії та особливостей спорту;

Як проходить сезон? – календар змагань, правила;

Хто бере участь? – команди та гонщики;

Особливості гоночних треків – що таке апекси та чому етап у Монці цікавіший за Монако;

Як влаштований болід? – головні технології та особливості машин;

Як розібратися у стратегіях? – тактики команд і радіопереговорів з пілотами;

Словник термінів "королеви австоспорту";

Де дивитися етапи Формули 1 в Україні та світі?

Що таке Формула 1?

Формула-1 – це автоспортивна серія перегонів, у якій беруть участь найшвидші одномісні автомобілі з відкритими колесами та відкритою кабіною. Керує Ф-1 Міжнародна автомобільна федерація (FIA), яка встановлює технічні, фінансові та спортивні правила, забезпечує контроль за дотриманням регламенту під час гонок, видає ліцензії гонщикам та командам для участі в змаганнях, а також відповідає за стандарти безпеки, затвердження календаря та сертифікацію трас, які мають відповідати стандартам Формули-1.

Логотип Формули-1 Формула-1

Зауважимо, що Ф-1 належить американській медіакомпанії Liberty Media, яка володіє комерційними правами, а FIA, що була заснована в 1904 році, є загальним керівним органом для багатьох автоспортивних змагань.

Термін "Формула" в назві серії означає певний набір правил, яких має дотримуватися команди та гонщики. Ці правила повинні забезпечувати чесну конкуренцію та безпеку, як для спортсменів, так і для вболівальників.

Цифра 1 у назві означає найвищий рівень формульних перегонів, що відрізняє її від інших категорій в автоспорті. Зауважимо, що існує чимало гоночних серій, які слугують трампліном для молодих пілотів у еліту. Нещодавно свій шлях у Формулі-4 розпочав український пілот Олександр Бондарев, до Формули-1 йому потрібно гарно себе проявити в регіональній, у його випадку італійській, Ф-4, а потім бути в плеяді найкращих у Формулі-3 та 2.

Не забуваємо і про інші серії, такі як Формула E – чемпіонат електромобілів, F1 Academy – жіноча серія або Formula Regional, що є проміжним етапом між Ф-3 та Ф-4.

Історія Формули-1 є дуже глибокою і для цього необхідний не один великий матеріал, але варто знати, що передумови гонок Формули-1 з’явилися ще в 1920-х на заїздах Гран-прі Європи. Однак саме Формула бере свій початок у 1950 році після кількох років формування правил та організації чемпіонату під егідою FIA.

Що цікаво, єдиною командою, яка незмінно продовжує змагатися у Формулі-1 є легендарна Феррарі, вони ж мають і рекорди з найбільшої кількості гонок, поулів, подіумів і звичайно перемог, але про команди Формули-1 ми поговоримо трохи пізніше.

Як проходить сезон Формули-1

Відразу низка частин світу прийматиме Формулу-1 цього року. Гонщики побувають в Азії, Південній та Північній Америці, Європі і звичайно в Австралії, яка відкриватиме чемпіонат у 2025-му.

В оновленому календарі Ф-1, який був розроблений з метою скорочення переїздів між країнами, представлено відразу 24 гонки на різних треках. Розпочався сезон, як ми і зазначали вище в Австралії, вже 16 березня відбудеться гонка на трасі "Альберт-Парк" у Мельбурні, а завершиться кампанія традиційно в Абу-Дабі на Гран-прі, що триватиме з 5 по 7 грудня.

Гонки Формули-1 зазвичай тривають близько двох годин. Цей час не є сталим, адже на тривалість перегонів може впливати робота автомобіля безпеки або червоні прапори, які зупиняють гонку.

Кожна гонка в календарі має певну кількість кіл, яка визначається за легкою формулою: найменша кількість кіл, що потребує подолання 305 км дистанції.

Монако є винятком з цього правила, де довжина гонки дорівнює найменшій кількості кіл, необхідній для подолання 260 км, враховуючи низькі швидкості, що притаманні легендарній вуличній трасі.

Постає питання, чому вікенд триває відразу три дні, якщо гонка проходиться за 2 години? Усе просто, окрім самої гонки вболівальники спостерігають за трьома традиційними практиками та кваліфікацією або однією практикою, кваліфікацією до спринту, безпосередньо спринтерським заїздом та кваліфікацією до гонки.

А що ж таке спринт? Відповідаємо. Спринт – це коротка гонка. Вона охоплює 100 км – приблизно третину типової дистанції Гран-прі – і має тривати близько 30 хвилин. Переможець спринту здобуває 8 залікових балів, а далі кожен пілот, що розташувався нижче отримує на 1 бал менше.

Очкова система в повноцінній гонці з 2010 року залишається незмінною, за єдиним винятком – додатковий бал за найшвидше коло в гонці, який скасували саме напередодні цього сезону. Загалом очки отримують 10 найкращих пілотів, а переможець здобуває відразу 25 балів до заліку: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Система очок у Формулі-1 в різні роки

Наприкінці сезону визначається переможець особистого заліку та Кубку Конструкторів. Особистий залік очевидно складається із зароблених очок кожного окремого пілота, а Кубок Конструкторів уже це спільні бали двох пілотів команди

Хто змагається у Формулі-1. Команди та пілоти

Формула-1 хоч і є не командним видом спорту, де за чемпіонство змагаються окремі гонщики, однак за кожним успішним чемпіоном стоїть величезна команда з інженерів, стратегів та й партнера по команді також.

Однак не будемо загострювати увагу на глибину кожного колективу у Ф-1, а зосередимось на головних суб’єктах, за якими ми спостерігаємо під час сезону. У нинішньому чемпіонаті Формули-1 змагатимуться 10 команд та 20 пілотів, хоча вже з наступного року на нас очікує поповнення та перша за 10 років стартова решітка з 22 болідів. До Ф-1 напередодні доєднався Каділак.

Ось список команд та пілотів, які виступають у сезоні Формули-1 2025 року.

Макларен: Ландо Норріс, Оскар Піастрі

Феррарі: Шарль Леклер, Льюїс Гамільтон

Ред Булл: Макс Ферстаппен, Ліам Лоусон

Мерседес: Джордж Рассел, Кімі Антонеллі

Астон Мартін: Фернандо Алонсо, Ленс Стролл

Альпін: П'єр Гаслі, Джек Дуен

Гаас: Естебан Окон, Олівер Бермен

Рейсінг Буллс: Юкі Цунода, Ісак Хаджар

Вільямс: Александр Албон, Карлос Сайнс

Стейк Зубер: Ніко Гюлькенберг, Габріел Бортолето

Пілоти Формули-1 сезону-2025 Getty Images

У списку присутні відразу 3 чемпіони світу: Ферстаппен, Гамільтон та Алонсо, а також 5 новачків Формули-1: Антонеллі, Духан, Бермен, Хаджар, Бортолето.

Ну і як обіцяли, час поговорити про легендарні команди та особистості в Формулі-1. Звичайно ми не будемо тут довго затримуватися, але кілька рекордів до вашої уваги.

Феррарі звичайно є найуспішнішою командою в історії "королеви автоспорту". Італійці 16 разів вигравали Кубок Конструкторів, найближчими переслідувачами є Макларен та Вільямс (9), а також Мерседес (8), Лотус (7) та Ред Булл (6). Усі інші конструктори мають 2 та менше титули.

Якщо говорити про пілотів, то відразу згадується "червоний барон" Міхаель Шумахер та новачок Феррарі Льюїс Гамільтон, які здобули по 7 перемог в особистому заліку. Саме за 8 титулом британець приєднався до Скудерії. Гонщик Астон Мартін Фернандо Алонсо є найдосвідченішим пілотом у пелетоні, він дебютував ще у 2001 році і виступає в Формулі-1 понад 20 років, з перервами у 2002, 2019 та 2020 роках.

Не забуваємо і про чинного чемпіона – Макса Ферстаппена. Пілот Ред Булл завоював уже чотири титули і спробує виграти рекордний, п’ятий, поспіль чемпіонат Формули-1.

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Особливості гоночних треків Ф-1

Як ми вже говорили, цього року у Формулі-1 представлено 24 різних гоночних треки. Кожна траса складається з прямих та поворотів. Якщо на прямих відбувається найбільше обгонів та боротьби між пілотами, то повороти це вже перевірки майстерності кожного гонщика, а типів поворотів у автоспорті є чимало:

Швидкі та високошвидкісні повороти. На таких ділянках траси пілоти проходять на швидкості понад 200 км/год;

Середньошвидкісні повороти. Тут пілотам доводиться вже тиснути на гальма та скидати швидкість до 120-180 км/год;

Повільні повороти. Зазвичай перед дуже довгими прямим на нас очікує повільний поворот, який пілоти проходять на швидкості до 100 км/год;

Шпильки. Це майже 180-градусні повороти, що вимагають сильного гальмування та швидкого розгону;

Шикана. Серія швидких ліво-правих поворотів, зазвичай у вигляді літери S;

Сліпі повороти. Це ті, де гонщик не бачить виходу з повороту через особливості рельєфу або перепаду висот.

Окремо зауважимо, що дуже часто вживане слово апекс означає точку всередині повороту, через яку проходить ідеальна траєкторія боліда.

Апекс у гонках pitlanefanatic.com

Якщо говорити окремо про особливості треків, то вони поділяються на вуличні та постійні автодроми. З назв випливають і відмінності – перші треки приймають Гран-прі безпосередньо на цивільних дорогах, а другі будують конкретно під авто та мотоспортивні змагання.

Найпопулярнішими вуличними треками є етапи в Монако, Баку та Сінгапурі, чимало хайпу викликав етап Гран-прі Лас-Вегаса в США. Особливостями цих треків є низький рівень зчеплення боліда, адже асфальт не був прокладений для перегонів, близька відстань від треку до стін. Нерівне покриття, різні купини або випираючий люк стає цілим випробування для пілота.

Гран-прі Монако Getty Images

З іншого боку траси Сільверстоун у Великій Британії, Спа-Франкоршам у Бельгії або Монца в Італії виділяються ширшим треком, кращим зчепленням та більшій безпеці через різні гравійні пастки, яке не дозволяють болідам відразу врізатися в стіну.

Найголовнішою перевагою цих треків є ширша дорога, яка дозволяє боротися відразу кільком болідам поруч. Через це страждає легендарне Гран-прі Монако, де доволі великі сучасні боліди не можуть продемонструвати цікавої боротьби, адже через короткі відрізки на трасі немає місця, де пілоти можуть боротися пліч-о-пліч. Водночас в Монці відразу 3 боліди можуть входити в перший поворот у боротьбі за позицію.

Звичайно кожна траса має свої унікальні особливості, як, наприклад легендарний поворот О Руж у Бельгії, стартфінішна пряма в Баку завдовшки 2,2 км або поворот імені Ар'є Люендик у Нідерландах, що має нахил 18 градусів.

Як влаштований болід Формули-1?

Болід Ф-1 вважається найтехнологічнішим в усьому автоспорті, а його еволюція триває вже понад 75 років. Уже з 2026-го на нас очікує новий регламент, яки повпливає на двигуни сучасних болідів Формули-1, але повернемось до того, що ми маємо наразі.

Кузов боліда Формули-1 виготовляється з надлегких матеріалів, таких як карбон, що допомагає зберегти якомога меншу вагу боліда. Автомобілі також спроєктовані так, щоб бути максимально аеродинамічними, з гладкими, низько розташованими кузовами і складними аеродинамічними елементами, такими як переднє та задні антикрила або ж дифузори, про які ви зможете дізнатися більше в нашому словнику.

A closer look at F1’s new 2026 front wing design.



Thoughts? pic.twitter.com/8WiXClb4c4 — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) June 10, 2024

Під капотом болідів Формули-1 встановлені надсучасні гібридні двигуни потужністю понад 1000 кінських сил. Однією з найхарактерніших особливостей болідів Формули-1 є відкритий кокпіт, який дає пілоту чіткий огляд траси попереду. Водій розміщується на сидінні з низькою посадкою, яке спроєктоване максимально зручним і підтримує його, а для безпеки пілот оточений каркасом безпеки та сучасною системою гало, яка вже проявила себе, врятувавши не одне життя гонщику формульних серій.

The next generation of safety in F1 is here



A brief look at the halo, how it works, and why it's been introduced#F1 #Unleash2018 pic.twitter.com/4BOiWpXBpl — Formula 1 (@F1) February 23, 2018

Боліди Формули-1 мають аеродинамічну конструкцію, яка забезпечує найменший опір при розсіканні повітря. Ця особливість не лише допомагає їм досягати великих швидкостей, але й забезпечує краще зчеплення з асфальтом. Крила та дифузори автомобіля створюють негативну підйомну силу, яка притискає автомобіль до асфальту.

З 2014 року всі боліди Формули-1 мають гібридні двигуни V6 з турбонаддувом об'ємом 1,6 л. Число після літери V означає кількість циліндрів двигуна. Боліди Формули-1 повинні важити щонайменше 746 кг без водія та пального. Боліди Формули-1 здатні розвивати швидкість до 375 кілометрів на годину. У 2005 році Хуан Пабло Монтоя розвинув максимальну швидкість 372,6 км/год під час Гран-прі Італії за кермом Макларен.

Також важливу роль у перегонах Формули-1 відіграють шини. Компанія Pirelli є єдиним постачальником шин для Ф-1. Оскільки одного комплекту покришок не вистачить на всю дистанцію перегонів, водії змушені робити піт-стопи для заміни шин, щоб успішно завершити гонку. Шини для болідів Формули-1 класифікуються від C1 до C6, де C1 – найжорсткіші, а C6 – найм'якші.

Червоний обідок на шинах означає м'яку гуму (soft) Getty Images

Зауважимо, що протягом етапу гонщики мають зробити мінімум 1 заміну шин, однак у разі дощу пілоти можуть проїхати всю дистанцію на проміжній гумі або дощовій. Також цього року ФІА схвалила пропозиції щодо обов'язкової стратегії двох піт-стопів на Гран-прі Монако, щоб урізноманітнити етап у Монте-Карло.

До кінця 2021 року Формула-1 використовувала шини з діаметром у 33 см, однак у 2022-му перейшла на 46-сантиметрові покришки в межах зміни технологічного регламенту, покликаних зробити перегони більш конкурентними.

Стратегії у Формулі-1

Саме на змінах шин будуються основні стратегії у сучасній "королеві автоспорту". Під час піт-стопу команди зазвичай змінюють вже стару та не ефективну гуму на свіжу, яка дозволяє пілоту покращити темп та боротися з суперниками або відігрувати позиції.

Проте часто під час зупинок у механіків у гонщика може виникати проблема трафіку, адже якщо підібрати невдалий час для піт-стопу, то можна виїхати за значно повільнішими болідами, на обгін яких потім доведеться витрачати чимало часу.

Піт-лейн, де знаходяться механіки та боліди до перегонів, розташовані вздовж головної прямої траси. Порядок розташування піт-боксів, місць для розташування команд, визначається кваліфікаційним рейтингом команд. До складу піт-бригади може входити до двадцяти механіків, кожен з яких виконує певну роль в обслуговуванні боліда під час зупинки.

Під час піт-стопу болід заїжджає на піт-лейн, дотримуючись встановленого обмеження швидкості, і зупиняється точно в призначеному для нього піт-боксі. Механіки швидко змінюють всі чотири шини та можуть внести необхідні корективи у кут переднього антикрила та розв’язати будь-які інші проблеми, які можуть виникнути з автомобілем. Цей процес завершується за лічені миті, а найшвидші піт-стопи в історії займали менш як дві секунди.

Механіки змінюють гуму на машині Getty Images

Важливим у проведенні піт-стопу та визначення стратегій під час гонки є радіопереговори між пілотом та механіком. Так, у кожного гонщика є ще окремий механік, який опікується виключно його станом справ, а також у кожній команді є директор, що приймає ключові рішення по ходу гонки. Інші механіки аналізують стан машини, рівень деградації шин та розраховують інші фактори для ідеального піт-стопу під час перегонів.

Попри важливість рішень, які приймають механіки, останнє слово завжди залишається за пілотом, адже якщо він не захоче заїжджати на піт-стоп, то ніяк окрім слів його примусити це зробити неможливо, тому нерідко ми можемо почути, як гонщик через свої внутрішні відчуття машини може відстрочувати зупинку для заміни шин на певну кількість кіл, адже телеметрія не завжди може відображати те, що відчуває пілот у середині боліда.

Також зазначимо, що стратегії в Формулі-1 застосовуються ще до початку гонки, інколи команди економлять гуму під час кваліфікації або намагаються за будь-яку ціну посісти місце вище на стартовій решітці, але зазвичай долю переможця Гран-прі вирішує саме гоночний темп та вміння команди налаштувати болід перед етапом, враховуючи погодні зміни або майбутню боротьбу з суперниками на треку.

Словник Формули-1

Формула-1 є дуже комплексним видом спорту, що має чимало особливостей та складних термінів, що можуть бути незрозумілим для початківця, який вперше зайшов на етер. Ми вирішили допомогти вам з переглядом, розібравши основні поняття та терміни, які зустрічаються у "королеві автоспорту".

Гонка та структура вікенду

Гоночний вікенд – стандартний формат перегонів, що триває три дні:

П’ятниця – вільні практики або практика та спринт-кваліфікація;

Субота – вільна практика та кваліфікація або спринт та кваліфікація;

Неділя – головна гонка;

Спринт-вікенд – особливий формат перегонів із суботньою спринт-гонкою, що дає додаткові очки;

Вільні практики:

FP1 (перша практика) – перша з трьох тренувальних сесій, що проходять у п’ятницю та суботи. Під час практик гонщики тестують боліди та шукають оптимальні налаштування;

FP2 (друга практика);

FP3 (третя практика);

Кваліфікація – спеціальний заїзд, що визначає стартову решітку на гонку. Кожен гонщик проїжджає коло, намагаючись продемонструвати найкращий час. Поділяється на три частини:

Q1 – перший сегмент, де вибувають 5 найповільніших пілотів. У звичайній квалі триває 18 хвилин, у спринт-кваліфікації – 12;

Q2 – другий сегмент, де вибуває ще 5 пілотів. У звичайній квалі триває 14 хвилин, у спринт-кваліфікації – 10;

Q3 – фінальний сегмент, у якому 10 найкращих гонщиків борються за поул-позишн. У звичайній квалі триває 12 хвилин, у спринт-кваліфікації – 8;

Поул-позишн – перше місце на стартовій решітці, яке отримує гонщик з найшвидшим часом у кваліфікації;

Стартова решітка – порядок розташування болідів перед стартом гонки відповідно до кваліфікаційних результатів;

Зміщення на стартовій решітці – у разі штрафів позиція гонщика на стартовій решітці може змінитися, наприклад через порушення правил квали або заміну елементів у машині аж до старту заїзду для пілота з піт-лейна;

Реверсивна решітка – теоретичний формат, де позиції можуть змінюватися відповідно до результатів попередньої гонки (не використовується у Формулі-1);

Передстартові процедури:

Прогрівальне коло – коло перед гонкою, де пілоти готують (розігрівають) шини та гальма;

Фальстарт – передчасний рух боліда перед гасінням стартових вогнів, що карається штрафом;

Пелотон – група болідів, що їдуть близько один до одного;

Технічна перевірка – обов’язковий контроль болідів після гонки, щоб перевірити їх на відповідність регламенту.

Charles on the charge 👊



A remarkable race start from the Ferrari man ⬆️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/i1xkU2IS6H — Formula 1 (@F1) December 9, 2024

Стратегія та піт-стопи

Піт-стоп – зупинка боліда в боксах для зміни шин, дрібного ремонту або обслуговування;

Піт-лейн – спеціальна зона поруч із трасою, де розташовані гаражі команд і проходять піт-стопи;

Піт-волл – командний місток, де інженери та керівники команд спостерігають за гонкою і віддають накази пілотам;

Вікно піт-стопів – оптимальний проміжок часу для здійснення піт-стопа без значної втрати позицій;

Бокс-бокс! – команда по радіо для пілота, що він повинен заїхати в бокси.

Комплекти шин – пілот має обмежену кількість шин на вікенд, які можна використовувати у кваліфікації та гонці;

Обов’язковий піт-стоп – у сухій гонці пілоти повинні використати мінімум два типи гуми, що змушує їх хоча б один раз заїхати на піт-стоп. Під час дощових перегонів можна проїхати всю гонку на одному комплекті;

Сліки – шини без протектора, які забезпечують максимальне зчеплення на сухій трасі;

М'яка гума (червоний обідок) – найшвидші шини, але з високим зносом;

Середня гума (жовтий обідок) – баланс швидкості та довговічності;

Жорстка гума (білий обідок) – найстійкіші шини, які дозволяють їхати довше, але мають менше зчеплення;

Проміжна гума (зелений обідок) – для слабкого дощу та частково вологої траси;

Дощова гума (синій обідок) – для сильної зливи та дуже мокрої траси;

Андеркат – ранній піт-стоп, щоб повернутися на трасу зі свіжою гумою та випередити суперника після його піт-стопа;

Оверкат – зворотна стратегія, залишатися на трасі якомога довше, щоб після піт-стопа мати кращу позицію;

Ліміт швидкості – під час гонки швидкість проїзду по піт-лейн обмежена до 80 км/год (або 60 км/год на деяких трасах).

Лінія піт-лейн – межа, яку не можна перетинати після виїзду з боксів.

It's time for the last DHL Fastest Pit Stop of the 2024 season, and it belongs to our world champions, @McLarenF1! #F1 #DHLF1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/tdHd322uXY — DHL_Motorsports (@DHL_Motorsports) December 10, 2024

Особливі гоночні ситуації

Жовті прапори – сигнали про небезпеку на трасі, які демонструють стюарди. Обгони під жовтим прапором заборонені;

Подвійні жовті прапори – серйозна небезпека, гонщики повинні суттєво сповільнитися;

Червоні прапори – сесія зупиняється через аварію або погодні умови;

Фінішні прапори – чорно-білий прапор, який сигналізує про завершення гонки;

Машина безпеки – автомобіль, що виїжджає на трасу у випадку аварії, щоб зібрати пелетон;

Віртуальна машина безпеки – електронна система, що обмежує швидкість болідів без фізичного сейфті-кара. Під час VSC усі боліди повинні їхати із 70% гоночної швидкості згідно з визначеним дельта-часом (мінімальним допустимим часом проходження сектора). Обгони заборонені, якщо тільки не йдеться про розбитий болід або повільно рухомий автомобіль (наприклад, той, що заїжджає в бокси);

Рестарт гонки – повторний старт після зупинки через червоний прапор або після сейфті-кара. Може відбутися, як з місця (на старт-фінішній прямій), так і з ходу, після заїзду машини безпеки в бокси;

Аутсайд – траєкторія обгону зовнішнім радіусом повороту;

Інсайд – траєкторія обгону внутрішнім радіусом повороту;

Блокування – дозволені маневри для захисту позиції, проте без різкої зміни напрямку, що може призвести до небезпечних ситуацій на трасі;

Витискання суперника за межі траси – порушення, коли пілот навмисно витісняє суперника за межі траси.

Гравійна пастка – це зона безпеки за межами траси, заповнена гравієм, яка використовується для сповільнення болідів, що з’їхали з траси

"Lights out and away we go, for Lewis Hamilton ONLY" 😨



Unique. Chaotic. Iconic. That race restart at the Hungaroring in 2021#F1 #HunagrianGP pic.twitter.com/o2cngcctMK — Formula 1 (@F1) July 17, 2024

Штрафи та покарання

Зауважимо, що в більшості випадків серйозність порушення визначають стюарди, що відповідальні за конкретний етап, тому за схожі інциденти штрафи можуть нараховуватися по різному.

Штраф 5 секунд – додається до загального часу гонщика або він має бути відбутий під час піт-стопу;

Штраф 10 секунд – жорсткіше покарання, яке відбувається, так само як 5-секундний штраф.

Проїзд через піт-лейн – гонщик зобов’язаний заїхати на піт-лейн та проїхати його без зупинки, втрачаючи час;

Стоп-енд-гоу – гонщик повинен заїхати в бокси та зупинитися на 10 секунд перед тим, як виїхати назад на трасу (без зміни шин або ремонту);

Перевищення обмежень силової установки – штрафні місця на старті за перевищення дозволеної кількості двигунів або інших компонентів протягом сезону;

Незаконне використання шин – штраф за використання гуми, яку гонщик не мав права ставити, наприклад та, яка була розрахована на партнера по команді;

Порушення ваги боліда – штраф або дискваліфікація, якщо болід легший, ніж дозволено регламентом;

Небезпечне повернення на трасу – штраф за створення аварійної ситуації при поверненні на трасу після вильоту;

Небезпечний виїзд з піт-лейн – коли механіки випускають болід після час піт-стопу прямо перед іншим гонщиком, створюючи ризик аварії;

Перетин білої лінії піт-лейн – штраф за виїзд за межі дозволеної зони при покиданні піт-лейну;

Ігнорування жовтих прапорів – штраф за небезпечне пілотування в зоні жовтих прапорів (наприклад, за обгін);

Перевищення швидкості під VSC – штраф за їзду швидше, ніж дозволяє віртуальна машина безпеки;

Ігнорування машини безпеки – штраф за неправильну поведінку під час періоду машини безпеки (наприклад, обгін або порушення інтервалу).

Let's take a closer look 🔍



This yellow flag infringement cost Lando Norris a stop/go penalty ⚠️#F1 #QatarGP pic.twitter.com/bI2UXZSWxy — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Технології та особливості боліда

Монокок – основна несуча конструкція боліда, виготовлена з вуглепластику для максимальної безпеки пілота;

Шасі – каркас боліда, до якого кріпляться всі компоненти, включаючи двигун, підвіску та аеродинамічні елементи;

Гало – титановий обруч над кокпітом, що захищає голову пілота;

Переднє антикрило – ключовий аеродинамічний елемент, що спрямовує повітря та впливає на керованість боліда;

Заднє антикрило – елемент, що створює притискну силу для кращого зчеплення, а також вмикає систему DRS;

DRS (Drag Reduction System) – система, що дозволяє відкривати заднє антикрило для зменшення опору повітря та полегшення обгону;

Зона DRS (DRS Zone) – визначені ділянки траси, де можна використовувати DRS, якщо пілот знаходиться менше ніж за 1 секунду від суперника;

Дифузор – деталь задньої частини боліда, яка оптимізує повітряні потоки та збільшує притискну силу;

Силова установка – гібридний турбодвигун V6 об'ємом 1,6 л із системою рекуперації енергії;

ERS (Energy Recovery System) – система рекуперації енергії;

Сліпстрім – ефект, коли болід їде позаду суперника, використовуючи його "повітряний мішок", що зменшує опір і дозволяє набрати швидкість перед обгоном.

Брудне повітря – турбулентні потоки за болідом, які зменшують притискну силу машини позаду, ускладнюючи обгони.

Every F1 Team DRS effectiveness compared 🏎️ pic.twitter.com/uNeafQUzii — JUST FORMULACAR (@justformulacar) December 18, 2023

Чемпіонат та загальні поняття

Кубок конструкторів – змагання серед команд Формули-1, в якому враховуються очки, набрані двома пілотами кожної стайні протягом сезону;

Чемпіонат пілотів – особистий залік серед гонщиків, переможцем стає той, хто набрав найбільше очок за сезон;

DHL Fastest Lap Award – нагорода пілоту, який зробив найбільше найшвидших кіл за сезон;

DHL Fastest Pit Stop Award – нагорода команді, яка виконала найбільше найшвидших піт-стопів;

Triple Crown (Потрійна корона автоспорту) – неофіційний титул, який отримують пілоти, що виграли три ключові гонки: Гран-прі Монако у Формулі-1, 24 години Ле-Мана, 500 миль Індіанаполіса. Єдиний гонщик, який виграв Потрійну корону – Грем Хілл;

Grand Slam (Великий шолом) – гонщик, що стартує з поула, лідирує протягом усіх кіл та виграє Гран-прі з найшвидшим колом.

Макс Ферстаппен святкує завоювання чемпіонського титулу Getty Images

Де дивитися етапи Формули 1 в Україні та світі?

Для перегляду Формули-1 у будь-якій точці планети ви можете оформити підписку на F1 TV, де будуть доступні будь-які камери на ваш розсуд, переговори пілотів з механіками та чимало телеметрії, яку ви зможете налаштувати самотужки для власного комфорту.

Якщо вам не потрібно так глибоко занурюватися в перегляд Формули, то в Україні перегони будуть вже традиційно транслюватися на телеканалі Setanta Sports або Setanta Sports+, а також на ОТТ-платформі Setanta Sports. Голосом Формули-1 в Україні залишається коментатор Максим Подзігун.