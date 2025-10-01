Спроба зробити цікавіше: ФІА внесла значну зміну для Гран-прі Сінгапуру-2025

Міжнародна автомобільна федерація вирішила спробувати зробити майбутній Гран-прі Сінгапуру більш захоплюючим та ріщноманітним.

Про це йдеться на сайті ФІА.

Раніше ФІА довелося зменшити ліміт швидкості на піт-лейні на Марина-Бей до 60 км/год через обмежений простір. Це було зроблено, щоб захистити членів команд, які працюють на піт-лейні, від потенційних зіткнень з болідом або уламками, які можуть полетіти в них у разі аварії.

Проте дане скорочення призвело до того, що пілоти втрачають багато часу під час піт-стопу, а тому команди намагаються використовувати тактику з однією зупинкою. Щоб виправити ситуацію, ФІА вирішила підняти швидкісний ліміт на піт-лейні в Сінгапурі з 60 км/год до 80 км/год.

Підвищення обмеження швидкості на піт-лейні було одним із факторів, які обговорювали керівники Формули-1. Вони хочуть стратегічно оживити гонки після збільшення кількості Гран-прі з однією зупинкою, позбавлених будь-яких суттєвих відмінностей.

Нагадаємо, що Гран-прі Сінгапуру проходитиме цієї неділі, 5 жовтня. Старт етапу відбудеться у п'ятницю, 3 жовтня. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій вікенду.

Раніше стало відомо, що колишня модель та журналістка без гоночного досвіду планує виграти вибори нового президента ФІА.