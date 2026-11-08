Расселл залишився незадоволений командними діями Мерседес в кваліфікації до Гран-прі Бразилії

Пілот Мерседес Джордж Расселл висловив своє невдоволення командними діями під час кваліфікації Гран-прі Бразилії.

Емоції британця передає ESPN.

За словами гонщика, він не ставить у вину відсутність поула інженерам, хоча і розчарований результатами гонки.

"Гадаю, це було непорозуміння. Ми були упевнені, що я проїду ще коло до початку дощу, але коли я наздогнав Албона – меня сказали знизити швидкість. Одразу після цього пішов дощ.

Це було велике розчарування. Я впевнений, що міг здобути поул. Я просто розчарований. Я був упевнений у собі на мокрій трасі навіть більше, аніж на вологій", – розповів Расселл.

Зазначимо, що поул-позицію у підсумку здобув Ландо Норріс, а сам представник "срібних стріл" фінішував сьомим.

Нагадаємо, що основна гонка відбудеться 8 листопада та стартує о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, Гран-прі Бразилії Джордж Расселл розпочне зі штрафом у п'ять позицій.