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Расселл залишився незадоволений командними діями Мерседес в кваліфікації до Гран-прі Бразилії

Володимир Максименко — 8 листопада 2026, 14:14
Расселл залишився незадоволений командними діями Мерседес в кваліфікації до Гран-прі Бразилії
Джордж Рассел
F1

Пілот Мерседес Джордж Расселл висловив своє невдоволення командними діями під час кваліфікації Гран-прі Бразилії.

Емоції британця передає ESPN.

За словами гонщика, він не ставить у вину відсутність поула інженерам, хоча і розчарований результатами гонки.

"Гадаю, це було непорозуміння. Ми були упевнені, що я проїду ще коло до початку дощу, але коли я наздогнав Албона – меня сказали знизити швидкість. Одразу після цього пішов дощ.
Це було велике розчарування. Я впевнений, що міг здобути поул. Я просто розчарований. Я був упевнений у собі на мокрій трасі навіть більше, аніж на вологій", – розповів Расселл.

Зазначимо, що поул-позицію у підсумку здобув Ландо Норріс, а сам представник "срібних стріл" фінішував сьомим.

Нагадаємо, що основна гонка відбудеться 8 листопада та стартує о 19:00 за київським часом. 

Нагадаємо, Гран-прі Бразилії Джордж Расселл розпочне зі штрафом у п'ять позицій.

Мерседес Формула 1 Джордж Расселл

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